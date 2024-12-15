https://ria.ru/20241215/perevod-1989273570.html
Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках
Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках - РИА Новости, 15.12.2024
Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках
Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:56
2024-12-15T02:56
2024-12-15T05:58
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технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно документам, попавшим ранее в распоряжение РИА Новости, суд 4 декабря арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами. По данным документов, мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет. "В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги", — напомнил Хаминский. Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек, но, тем не менее, подобные транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание, что такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством. При этом в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса."При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России, использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма", — предупредил юрист.
https://realty.ria.ru/20241127/sdelka-1985590522.html
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экономика, москва, средняя азия, технологии
Экономика, Москва, Средняя Азия, Технологии
Юрист предупредил о рисках оплаты переводом на рынках
Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке может привести к уголовному сроку
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно документам, попавшим ранее в распоряжение РИА Новости, суд 4 декабря арестовал жителя Москвы
, работающего менеджером по продажам в компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами. По данным документов, мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
"В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги", — напомнил Хаминский.
Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек, но, тем не менее, подобные транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание, что такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством. При этом в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса.
"При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России, использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии
, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма", — предупредил юрист.