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Оператор Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе - РИА Новости, 15.12.2024
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20:40 15.12.2024 (обновлено: 23:40 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/operator-1989335286.html
Оператор Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе
Оператор Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе - РИА Новости, 15.12.2024
Оператор Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе
Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в лагере Нусейрат в секторе Газа в результате израильского обстрела, сообщил телеканал. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:40
2024-12-15T23:40
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КАИР, 15 дек - РИА Новости. Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в лагере Нусейрат в секторе Газа в результате израильского обстрела, сообщил телеканал. "Оператор телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в воскресенье при израильском обстреле объекта гражданской обороны в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал также заявил, что в результате этого обстрела погибли пять сотрудников гражданской обороны сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,9 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
Оператор Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе

Оператор телеканала Al Jazeera погиб при израильском обстреле в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Газе
Разрушения после израильского удара по Газе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Газе. Архивное фото
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КАИР, 15 дек - РИА Новости. Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в лагере Нусейрат в секторе Газа в результате израильского обстрела, сообщил телеканал.
"Оператор телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в воскресенье при израильском обстреле объекта гражданской обороны в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
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Вчера, 19:55
Телеканал также заявил, что в результате этого обстрела погибли пять сотрудников гражданской обороны сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,9 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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