Педерсен рассчитывает на отмену санкций против Сирии после ухода Асада
Спецпосланник генсека ООН Педерсен надеется на отмену санкций против Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется на отмену западных санкций против страны после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления Педерсена после прибытия в Дамаск, распространенной его офисом.
"Мы надеемся, что санкции будут быстро отменены, и тогда мы сможем по-настоящему сплотиться вокруг восстановления Сирии... Это не санкции ООН. Это санкции, введенные США и ЕС и, возможно, некоторыми другими", - приводятся в документе слова спецпосланника.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.