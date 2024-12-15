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Педерсен рассчитывает на отмену санкций против Сирии после ухода Асада

Педерсен рассчитывает на отмену санкций против Сирии после ухода Асада - РИА Новости, 15.12.2024

Педерсен рассчитывает на отмену санкций против Сирии после ухода Асада

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется на отмену западных санкций против страны после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:11

2024-12-15T17:11

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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется на отмену западных санкций против страны после ухода Башара Асада от власти, следует из расшифровки выступления Педерсена после прибытия в Дамаск, распространенной его офисом."Мы надеемся, что санкции будут быстро отменены, и тогда мы сможем по-настоящему сплотиться вокруг восстановления Сирии... Это не санкции ООН. Это санкции, введенные США и ЕС и, возможно, некоторыми другими", - приводятся в документе слова спецпосланника.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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