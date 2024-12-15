https://ria.ru/20241215/obstrel-1989269317.html
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 84 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T00:31
2024-12-15T00:31
2024-12-15T00:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee4fd965ae3f90c25207090e56be8d99.jpg
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 84 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 29 обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет представительство, всего было выпущено 84 боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
https://ria.ru/20241214/opasnost-1989260776.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_257e4c247a9d24dd6dfa4da153dffbb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив 84 боеприпаса