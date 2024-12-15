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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.12.2024

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 84 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T00:31

2024-12-15T00:31

2024-12-15T00:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 84 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 29 обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет представительство, всего было выпущено 84 боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20241214/opasnost-1989260776.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк