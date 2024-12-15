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На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
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12:33 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/nato-1989296706.html
На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО
На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО
Целью существования Североатлантического альянса стало насыщение западного военно-промышленного комплекса, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:33
2024-12-15T12:33
в мире
брюссель
россия
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мик уоллес
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нато
европарламент
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Целью существования Североатлантического альянса стало насыщение западного военно-промышленного комплекса, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — написал политик.В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты и им следует направить часть этих средств на оборону.Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, брюссель, россия, москва, мик уоллес, марк рютте, нато, европарламент
В мире, Брюссель, Россия, Москва, Мик Уоллес, Марк Рютте, НАТО, Европарламент
На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО

Экс-депутат ЕП Уоллес назвал целью существования НАТО насыщение западного ВПК

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Целью существования Североатлантического альянса стало насыщение западного военно-промышленного комплекса, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
«
"НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — написал политик.
В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты и им следует направить часть этих средств на оборону.
Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО
13 декабря, 19:44
 
В миреБрюссельРоссияМоскваМик УоллесМарк РюттеНАТОЕвропарламент
 
 
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