https://ria.ru/20241215/nato-1989296706.html

На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО

На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО - РИА Новости, 15.12.2024

На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО

Целью существования Североатлантического альянса стало насыщение западного военно-промышленного комплекса, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:33

2024-12-15T12:33

2024-12-15T12:33

в мире

брюссель

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мик уоллес

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европарламент

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Целью существования Североатлантического альянса стало насыщение западного военно-промышленного комплекса, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — написал политик.В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты и им следует направить часть этих средств на оборону.Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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