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В Москве ожидаются ледяные дожди и гололеды

В Москве ожидаются ледяные дожди и гололеды - РИА Новости, 15.12.2024

В Москве ожидаются ледяные дожди и гололеды

Ледяные дожди и гололеды ожидаются в Москве днем в четверг на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:13

2024-12-15T23:13

2024-12-15T23:13

общество

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ледяные дожди и гололеды ожидаются в Москве днем в четверг на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг днём температура повысится до минус 1 - минус 3 градусов, а сопровождать потепление будут ледяные дожди и гололёды", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в пятницу рост температуры продолжится. Днём потеплеет до оттепелей – ожидается плюс 1 - плюс 3 градуса, положительной ожидается и дневная температура в субботу.

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общество, москва, михаил леус, россия