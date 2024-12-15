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Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы
Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы - РИА Новости, 15.12.2024
Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы
Сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек из пожара в Москве, где горела квартира в многоэтажке на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:36
2024-12-15T19:36
2024-12-15T19:37
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек из пожара в Москве, где горела квартира в многоэтажке на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России на пожаре в Москве спасли восемь человек, из них трое детей. На улице Тимура Фрунзе загорелась квартира на первом этаже многоэтажки", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что огонь локализовали 49 специалистов и 14 единиц техники.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы
Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в Москве, где горела квартира