https://ria.ru/20241215/moskva-1989330443.html

Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы - РИА Новости, 15.12.2024

Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы

Сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек из пожара в Москве, где горела квартира в многоэтажке на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:36

2024-12-15T19:36

2024-12-15T19:37

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ спасли восемь человек из пожара в Москве, где горела квартира в многоэтажке на улице Тимура Фрунзе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России на пожаре в Москве спасли восемь человек, из них трое детей. На улице Тимура Фрунзе загорелась квартира на первом этаже многоэтажки", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что огонь локализовали 49 специалистов и 14 единиц техники.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)