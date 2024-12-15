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В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов
В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов - РИА Новости, 15.12.2024
В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов
Более 300 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели в воскресенье акцию и почтили память журналистов, которые погибли в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:21
2024-12-15T14:21
2024-12-15T15:50
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 300 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели в воскресенье акцию и почтили память журналистов, которые погибли в зоне СВО и в других горячих точках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР."Сегодня мы чтим память настоящих героев. Тех, кто доносил до нас достоверную информацию, пожертвовал своей жизнью, отстаивая правду в горячих точках, в том числе в зоне специальной военной операции. Журналисты — это люди, которые ведут самую сложную борьбу, борьбу за справедливость. Они всегда на передовой. Безусловно, это тяжелый и мужественный труд. Мы всегда будем ими гордиться!" — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.Мероприятие прошло у здания медиагруппы "Россия сегодня".Активисты организовали выставку с портретами журналистов, которые погибли в зоне спецоперации и в других горячих точках при исполнении обязанностей. Участники акции возложили цветы, в том числе к портретам военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина.День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
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Памятная акция у МИА "Россия сегодня"
В День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, более 300 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России» провели памятную акцию у МИА «Россия сегодня». Волонтеры вышли с плакатами и портретами погибших журналистов, возложили цветы и почтили их память минутой молчания.
2024-12-15T14:21
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общество, россия, ростислав журавлев, андрей стенин, мгер, молодая гвардия единой россии, москва
Общество, Россия, Ростислав Журавлев, Андрей Стенин, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Москва
В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов
Активисты МГЕР в Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов