https://ria.ru/20241215/moskva-1989305591.html

В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов

В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов - РИА Новости, 15.12.2024

В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов

Более 300 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели в воскресенье акцию и почтили память журналистов, которые погибли в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:21

2024-12-15T14:21

2024-12-15T15:50

общество

россия

ростислав журавлев

андрей стенин

мгер

молодая гвардия единой россии

москва

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 300 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели в воскресенье акцию и почтили память журналистов, которые погибли в зоне СВО и в других горячих точках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР."Сегодня мы чтим память настоящих героев. Тех, кто доносил до нас достоверную информацию, пожертвовал своей жизнью, отстаивая правду в горячих точках, в том числе в зоне специальной военной операции. Журналисты — это люди, которые ведут самую сложную борьбу, борьбу за справедливость. Они всегда на передовой. Безусловно, это тяжелый и мужественный труд. Мы всегда будем ими гордиться!" — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.Мероприятие прошло у здания медиагруппы "Россия сегодня".Активисты организовали выставку с портретами журналистов, которые погибли в зоне спецоперации и в других горячих точках при исполнении обязанностей. Участники акции возложили цветы, в том числе к портретам военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина.День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.

https://ria.ru/20241215/donbas-1989289538.html

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Памятная акция у МИА "Россия сегодня" В День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, более 300 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России» провели памятную акцию у МИА «Россия сегодня». Волонтеры вышли с плакатами и портретами погибших журналистов, возложили цветы и почтили их память минутой молчания. 2024-12-15T14:21 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, ростислав журавлев, андрей стенин, мгер, молодая гвардия единой россии, москва