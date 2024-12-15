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Митрополит Герман допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой - РИА Новости, 15.12.2024
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Религия
 
22:47 15.12.2024 (обновлено: 22:48 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/mitropolit-1989343545.html
Митрополит Герман допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой
Митрополит Герман допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой - РИА Новости, 15.12.2024
Митрополит Герман допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой
Находящимся в непосредственной близости от передовой следует поститься по возможности, а если они будут с терпением нести свой крест, это вменится за пост,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:47
2024-12-15T22:48
религия
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Находящимся в непосредственной близости от передовой следует поститься по возможности, а если они будут с терпением нести свой крест, это вменится за пост, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост, согласно уставу, становится строже. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. "Поститься (тем, кто в непосредственной близости от передовой – ред.) - по возможности. Церковь и не требует такого строгого соблюдения поста, да и невозможно требовать соблюдать эти установления от людей, которые оказались в таких условиях. Пусть они, как мне кажется, без ропота, с терпением несут крест, который им выпал. Терпение этих скорбей, наверное, вменится им вместо поста в пище. Ну, кушай, благодари Бога, проси прощения, если в чем нарушил", - сказал митрополит Герман в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241215/post-1909431934.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, религиозные праздники, украина
Религия, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Религиозные праздники, Украина
Митрополит Герман допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Митрополит Герман: находящимся вблизи передовой следует поститься по возможности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Находящимся в непосредственной близости от передовой следует поститься по возможности, а если они будут с терпением нести свой крест, это вменится за пост, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).
Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост, согласно уставу, становится строже. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Вчера, 10:32
"Поститься (тем, кто в непосредственной близости от передовой – ред.) - по возможности. Церковь и не требует такого строгого соблюдения поста, да и невозможно требовать соблюдать эти установления от людей, которые оказались в таких условиях. Пусть они, как мне кажется, без ропота, с терпением несут крест, который им выпал. Терпение этих скорбей, наверное, вменится им вместо поста в пище. Ну, кушай, благодари Бога, проси прощения, если в чем нарушил", - сказал митрополит Герман в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Вчера, 22:45
 
РелигияРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРелигиозные праздникиУкраина
 
 
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