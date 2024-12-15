https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html

Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД

Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2024

Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД

Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T11:05

2024-12-15T11:05

2024-12-15T14:20

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства. "Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", — указала она. Сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Захарова отметила, что целенаправленная охота украинских головорезов за российскими журналистами и военкорами — прямое следствие многолетнего попустительства и поощрения таких террористических методов со стороны Запада и подконтрольных ему многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий. В связи с этим она напомнила про неодобренный доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших российских журналистов. "Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей", — подчеркнула Захарова. Она добавила, что Москва чувствует безоговорочную поддержку своих усилий со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора. Как подчеркнула представитель МИД, это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения таких преступлений в будущем.

https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html

https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, мария захарова, одри азуле, юнеско, в мире