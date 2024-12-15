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Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2024
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11:05 15.12.2024 (обновлено: 14:20 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html
Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД
Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2024
Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД
Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:05
2024-12-15T14:20
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства. "Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", — указала она. Сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Захарова отметила, что целенаправленная охота украинских головорезов за российскими журналистами и военкорами — прямое следствие многолетнего попустительства и поощрения таких террористических методов со стороны Запада и подконтрольных ему многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий. В связи с этим она напомнила про неодобренный доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших российских журналистов. "Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей", — подчеркнула Захарова. Она добавила, что Москва чувствует безоговорочную поддержку своих усилий со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора. Как подчеркнула представитель МИД, это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения таких преступлений в будущем.
https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html
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россия, москва, мария захарова, одри азуле, юнеско, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, Одри Азуле, ЮНЕСКО, В мире
Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД

Захарова: киевский режим понесет наказание за убийства российских журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.
«
"Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", — указала она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Захарова назвала скандальный доклад главы ЮНЕСКО фейковым
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Сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Захарова отметила, что целенаправленная охота украинских головорезов за российскими журналистами и военкорами — прямое следствие многолетнего попустительства и поощрения таких террористических методов со стороны Запада и подконтрольных ему многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий.
В связи с этим она напомнила про неодобренный доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших российских журналистов.
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В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
Вчера, 09:56
"Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва чувствует безоговорочную поддержку своих усилий со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора.
Как подчеркнула представитель МИД, это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения таких преступлений в будущем.
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Вчера, 10:22
 
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