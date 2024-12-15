Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание, заявили в МИД
Захарова: киевский режим понесет наказание за убийства российских журналистов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевики киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.
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"Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", — указала она.
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Сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Захарова отметила, что целенаправленная охота украинских головорезов за российскими журналистами и военкорами — прямое следствие многолетнего попустительства и поощрения таких террористических методов со стороны Запада и подконтрольных ему многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий.
В связи с этим она напомнила про неодобренный доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших российских журналистов.
"Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва чувствует безоговорочную поддержку своих усилий со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства ЮНЕСКО в многочисленных обращениях на имя гендиректора.
Как подчеркнула представитель МИД, это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения таких преступлений в будущем.