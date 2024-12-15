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В Николаеве поврежден инфраструктурный объект
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.12.2024
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект
В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:33
2024-12-15T10:33
2024-12-15T12:43
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. "Есть повреждения на объекте инфраструктуры", — сообщил он.Сенкевич добавил, что разрушения произошли после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он утверждает, что ночью в области прогремели не менее 429 взрывов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), в мире
Николаев (Украина), В мире
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект
В Николаеве после взрывов поврежден инфраструктурный объект
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич.
«
"Есть повреждения на объекте инфраструктуры", — сообщил он.
Сенкевич добавил, что разрушения произошли после взрывов.
При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он утверждает, что ночью в области прогремели не менее 429 взрывов.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.