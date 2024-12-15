Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 15.12.2024 (обновлено: 12:43 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/mer-1989289234.html
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.12.2024
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект
В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:33
2024-12-15T12:43
николаев (украина)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. "Есть повреждения на объекте инфраструктуры", — сообщил он.Сенкевич добавил, что разрушения произошли после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он утверждает, что ночью в области прогремели не менее 429 взрывов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), в мире
Николаев (Украина), В мире
В Николаеве поврежден инфраструктурный объект

В Николаеве после взрывов поврежден инфраструктурный объект

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич.
«
"Есть повреждения на объекте инфраструктуры", — сообщил он.
Сенкевич добавил, что разрушения произошли после взрывов.
При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS
13 декабря, 12:34
Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он утверждает, что ночью в области прогремели не менее 429 взрывов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
Вчера, 09:30
 
Николаев (Украина)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала