https://ria.ru/20241215/mer-1989289234.html

В Николаеве поврежден инфраструктурный объект

В Николаеве поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.12.2024

В Николаеве поврежден инфраструктурный объект

В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:33

2024-12-15T10:33

2024-12-15T12:43

николаев (украина)

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Николаеве ночью получил повреждения один из инфраструктурных объектов, заявил мэр города Александр Сенкевич. "Есть повреждения на объекте инфраструктуры", — сообщил он.Сенкевич добавил, что разрушения произошли после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он утверждает, что ночью в области прогремели не менее 429 взрывов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html

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николаев (украина)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаев (украина), в мире