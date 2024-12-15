https://ria.ru/20241215/melon-1989344515.html

Мелони хочет уйти с поста председателя партии Европейских реформистов

Мелони хочет уйти с поста председателя партии Европейских реформистов - РИА Новости, 15.12.2024

Мелони хочет уйти с поста председателя партии Европейских реформистов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена уйти с поста председателя партии Европейских реформистов и консерваторов (ЕКР). РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:09

2024-12-15T23:09

2024-12-15T23:09

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джорджа мелони

матеуш моравецкий

братья италии

европарламент

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РИМ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена уйти с поста председателя партии Европейских реформистов и консерваторов (ЕКР). "Я согласилась, когда меня попросили продлить срок мандата как председателя консерваторов (Европейской партии реформистов и консерваторов), но теперь, когда выборы состоялись, я считаю, что выполнила свою задачу, и поэтому хочу объявить, что я собираюсь уйти с поста президента европейских консерваторов", - заявила Мелони, выступая на съезде своей партии "Братья Италии". "Братья" являются крупнейшей партией во фракции "консерваторов" в Европарламенте, имея 24 депутатов. По словам Мелони, ЕКР заслуживает того, чтобы у нее был председатель, который занимается партией на постоянной основе. Она добавила, что партия откроет "выдвижение кандидатур" председателя, и предположила, что среди них будет экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Ранее Моравецкий подтвердил намерение возглавить партию Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР). "Если речь идет о партии Европейских консерваторов и реформистов, то так может стать. Но подождем еще какое-то время, ибо никакие формальности еще не были, скажем так, подписаны", - заявил Моравецкий в эфире радиостанции Radio Wnet. Мелони возглавляет ЕКР с 2020 года.

https://ria.ru/20241211/evropa-1988565718.html

https://ria.ru/20241124/italiya-1985419905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, польша, джорджа мелони, матеуш моравецкий, братья италии, европарламент