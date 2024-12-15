https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО - РИА Новости, 15.12.2024

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО

Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:56

2024-12-15T09:56

2024-12-15T10:28

запорожская область

мелитополь

ростислав журавлев

семен еремин (корреспондент, военкор)

борис максудов

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" почтили память Ростислава Журавлева, Семена Еремина, Бориса Максудова, а так же Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. На мероприятии присутствовали глава союза журналистов Запорожской области Анна Москалец, заместитель главы администрации Мелитополя, военный корреспондент "За Медиа" Андрей Хорьков и другие официальные лица. Мероприятие закончилось минутой молчания.

https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959841740.html

запорожская область

мелитополь

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В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО 2024-12-15T09:56 true PT2M39S

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Варвара Скокшина

запорожская область, мелитополь, ростислав журавлев, семен еремин (корреспондент, военкор), борис максудов, общество