https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО - РИА Новости, 15.12.2024
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:56
2024-12-15T09:56
2024-12-15T10:28
запорожская область
мелитополь
ростислав журавлев
семен еремин (корреспондент, военкор)
борис максудов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989288573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_578a1f61ccc07d42966c5d798ef71138.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" почтили память Ростислава Журавлева, Семена Еремина, Бориса Максудова, а так же Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. На мероприятии присутствовали глава союза журналистов Запорожской области Анна Москалец, заместитель главы администрации Мелитополя, военный корреспондент "За Медиа" Андрей Хорьков и другие официальные лица. Мероприятие закончилось минутой молчания.
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959841740.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989288573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11ff27c9bfbdd5a4c7eb016c15407f6a.jpg
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
2024-12-15T09:56
true
PT2M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, ростислав журавлев, семен еремин (корреспондент, военкор), борис максудов, общество
Запорожская область, Мелитополь, Ростислав Журавлев, Семен Еремин (корреспондент, военкор), Борис Максудов, Общество
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В историческом парке в Мелитополе почтили память погибших в зоне СВО журналистов