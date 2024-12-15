Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 15.12.2024 (обновлено: 10:28 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/melitopol-1989286806.html
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО - РИА Новости, 15.12.2024
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:56
2024-12-15T10:28
запорожская область
мелитополь
ростислав журавлев
семен еремин (корреспондент, военкор)
борис максудов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989288573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_578a1f61ccc07d42966c5d798ef71138.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости. В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" почтили память Ростислава Журавлева, Семена Еремина, Бориса Максудова, а так же Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. На мероприятии присутствовали глава союза журналистов Запорожской области Анна Москалец, заместитель главы администрации Мелитополя, военный корреспондент "За Медиа" Андрей Хорьков и другие официальные лица. Мероприятие закончилось минутой молчания.
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959841740.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
2024-12-15T09:56
true
PT2M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989288573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11ff27c9bfbdd5a4c7eb016c15407f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мелитополь, ростислав журавлев, семен еремин (корреспондент, военкор), борис максудов, общество
Запорожская область, Мелитополь, Ростислав Журавлев, Семен Еремин (корреспондент, военкор), Борис Максудов, Общество
В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в зоне СВО

В историческом парке в Мелитополе почтили память погибших в зоне СВО журналистов

Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Память журналистов, погибших в зоне специальной военной операции, почтили в Мелитополе, передает корреспондент РИА Новости.
В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" почтили память Ростислава Журавлева, Семена Еремина, Бориса Максудова, а так же Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.
На мероприятии присутствовали глава союза журналистов Запорожской области Анна Москалец, заместитель главы администрации Мелитополя, военный корреспондент "За Медиа" Андрей Хорьков и другие официальные лица. Мероприятие закончилось минутой молчания.
Люди возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На Зубовском открыли мемориальную доску журналисту Ростиславу Журавлеву
15 июля, 21:12
 
Запорожская областьМелитопольРостислав ЖуравлевСемен Еремин (корреспондент, военкор)Борис МаксудовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала