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Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре - РИА Новости, 16.12.2024
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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:28 15.12.2024 (обновлено: 14:15 16.12.2024)
https://ria.ru/20241215/mats-1989445647.html
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре - РИА Новости, 16.12.2024
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре (МАЦ), на нем установлена новейшая система локации и авионики, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T10:28
2024-12-16T14:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
ка-32а11вс
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре (МАЦ), на нем установлена новейшая система локации и авионики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолётом Ка-32А11ВС. Он имеет новейшую систему локации и авионики и приспособлен для полётов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке", - написал он. Собянин добавил, что теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна - разведывательная. "Экипажи дежурят круглосуточно. Время прибытия на вызов - в среднем 10–15 минут с момента подачи заявки. Планируем и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в столице", - отметил мэр.
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сергей собянин, ка-32а11вс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Ка-32А11ВС
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре

В Московском авиацентре (МАЦ) появился овый пожарный вертолет Ка-32А11ВС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре (МАЦ), на нем установлена новейшая система локации и авионики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолётом Ка-32А11ВС. Он имеет новейшую систему локации и авионики и приспособлен для полётов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке", - написал он.
Собянин добавил, что теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна - разведывательная.
"Экипажи дежурят круглосуточно. Время прибытия на вызов - в среднем 10–15 минут с момента подачи заявки. Планируем и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в столице", - отметил мэр.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 10:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинКа-32А11ВС
 
 
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