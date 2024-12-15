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Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре - РИА Новости, 16.12.2024
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре (МАЦ), на нем установлена новейшая система локации и авионики, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T10:28
2024-12-15T10:28
2024-12-16T14:15
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сергей собянин
ка-32а11вс
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре (МАЦ), на нем установлена новейшая система локации и авионики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолётом Ка-32А11ВС. Он имеет новейшую систему локации и авионики и приспособлен для полётов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке", - написал он. Собянин добавил, что теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна - разведывательная. "Экипажи дежурят круглосуточно. Время прибытия на вызов - в среднем 10–15 минут с момента подачи заявки. Планируем и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в столице", - отметил мэр.
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сергей собянин, ка-32а11вс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Ка-32А11ВС
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиацентре
В Московском авиацентре (МАЦ) появился овый пожарный вертолет Ка-32А11ВС