https://ria.ru/20241215/makron-1989307183.html

Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки

Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки - РИА Новости, 15.12.2024

Назначенный премьер Франции угрожал лишить фракцию Макрона поддержки

Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал президенту Эммануэлю Макрону лишить его фракцию поддержки центристов в парламенте, если президент не РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:30

2024-12-15T14:30

2024-12-15T15:05

в мире

украина

франция

россия

франсуа байру

эммануэль макрон

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989070192_0:59:2920:1702_1920x0_80_0_0_9b3d0104756880ca70f7237849d58dca.jpg

ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал президенту Эммануэлю Макрону лишить его фракцию поддержки центристов в парламенте, если президент не назначит его премьером, о чем он сообщил в интервью изданию Tribune Dimanche. Как сообщил Байру, которого Макрон и ранее рассматривал на должность премьера, он убежден, что "не был бы назначен, если бы ситуация не была безнадёжной". Согласно министру, Макрон был готов назначить премьером 38-летнего министра обороны Себастьяна Лекорню. В ходе почти двухчасовых переговоров в Елисейском дворце в пятницу, Байру заявил президенту, что кандидатура Лекорню неприемлема и пригрозил лишить и так не имеющую парламентского большинства фракцию президент поддержки блока центристов. "Если это не буду я, это будет без меня", - заявил он Макрону, который затем позвонил Лекорню, сообщив, что "был вынужден назначить Франсуа Байру, иначе он бы покинул президентскую коалицию". Байру сообщил, что Макрон попросил его провести встречу с лидерами всех политических партий в парламенте, за исключением правого "Национального объединения" и левой "Непокорившейся Франции". Однако Байру сообщил, что примет все партии и начнёт в понедельник со встречи с Марин Ле Пен. В пятницу во время передачи ему полномочий от уходящего премьера Мишеля Барнье, продержавшегося на этом посту чуть более 90 дней, Байру заявил, что знает о "Гималайских горах трудностей", стоящих перед новым правительством, первая из которых – формирование нового бюджета. "Еще осенью он понял, что "Национальное объединение" отправит правительство в отставку из-за законов о бюджете", - пишет СМИ. Байру же намерен остаться на посту премьера дольше, чем Барнье, отправленный в отставку вотумом недоверия, который поддержала фракция Ле Пен. Байру уже начал переговоры в преддверии формирования правительства. Так, он принял назначенного в сентябре главой МВД республиканца Бруно Ретайо. Согласно изданию, он может сохранить свой пост в новом кабмине. Байру сообщил, что хочет собрать в нем "опытных и уважаемых политиков". До роспуска парламента в июне кабмин Макрона был самым "молодым" в истории Пятой республики. Пост премьера занимал 34-летний Габриэль Атталь, пост главы МИД - 38-летний Стефан Сежурне, а министром финансов был назначен 33-летний Антуан Арман. Среди политиков, чьи имена называют в качестве возможных кандидатов на министерские портфели, - экс-премьер Элизабет Борн, экс-глава МВД Жеральд Дарманен, президент регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран, а также мэр Дижона Франсуа Ребсамен. Центрист, 73-летний Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии. Байру известен своей проевропейской позицией. С 2004 года он возглавляет "Европейскую демократическую партию", а в 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение". Байру считается близким соратником Макрона, который способствовал его приходу к власти в 2017 году. Байру, несмотря на имеющиеся разногласия с президентом, поддерживает его во внешней политике. Так, в 2022 году Байру, занимающий должность мэра города По, осудил действия России на Украине и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024 года Байру поддержал возможность нанесения ударов вооружениями, которые Франция поставляет Киеву, по территории РФ, добавив, что "не будет же Украина использовать их на своей собственной территории" и отметив, что Украина, "как и вся Европа, находится в ситуации законной обороны". Он поддержал Макрона в том, что "не нужно проводить красных линий" в плане поддержки Украины Западом.

https://ria.ru/20241214/frantsiya-1989198405.html

https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

https://ria.ru/20241214/makron-1989231076.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, франсуа байру, эммануэль макрон, себастьян лекорню