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Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства - РИА Новости, 15.12.2024
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13:23 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/linder-1989301235.html
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства - РИА Новости, 15.12.2024
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:23
2024-12-15T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
кристиан линднер
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung."В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. &lt;…&gt; Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — считает политик.Он отметил, что противоречия в правительстве обострились из-за того, что канцлер страны Олаф Шольц был не готов к новой экономической политике и лишь стремился увеличить госдолг.Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html
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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Кристиан Линднер, Олаф Шольц
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства

Экс-министр экономики ФРГ Линднер: распад коалиции вызвали разногласия

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.
"В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. <…> Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — считает политик.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине
11 декабря, 00:57
Он отметил, что противоречия в правительстве обострились из-за того, что канцлер страны Олаф Шольц был не готов к новой экономической политике и лишь стремился увеличить госдолг.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Германии заявили о загнанной в угол бизнес-модели
Вчера, 08:12
Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
СМИ: оппозиция в Германии обещает лишить украинцев пособий по безработице
14 декабря, 04:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКристиан ЛинднерОлаф Шольц
 
 
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