Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
Экс-министр экономики ФРГ Линднер: распад коалиции вызвали разногласия
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.
"В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. <…> Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — считает политик.
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Он отметил, что противоречия в правительстве обострились из-за того, что канцлер страны Олаф Шольц был не готов к новой экономической политике и лишь стремился увеличить госдолг.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.