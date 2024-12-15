https://ria.ru/20241215/linder-1989301235.html

Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства

Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства - РИА Новости, 15.12.2024

Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства

Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:23

2024-12-15T13:23

2024-12-15T13:23

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Распад правящей в ФРГ "светофорной" коалиции был вызван непреодолимыми разногласиями, рассказал бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung."В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. <…> Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", — считает политик.Он отметил, что противоречия в правительстве обострились из-за того, что канцлер страны Олаф Шольц был не готов к новой экономической политике и лишь стремился увеличить госдолг.Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.

https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html

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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц