https://ria.ru/20241215/kuban-1989317009.html

Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках

Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 15.12.2024

Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках

Риск подъема уровня воды в реках Краснодарского края до опасных отметок сохранится до среды, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:41

2024-12-15T16:41

2024-12-15T16:41

краснодарский край

апшеронский район

горячий ключ

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Риск подъема уровня воды в реках Краснодарского края до опасных отметок сохранится до среды, сообщили в ГУМЧС по региону. "Штормовое предупреждение о подъеме уровней воды на территории Краснодарского края… В связи с ожидаемыми осадками в период 15-18.12.2024 на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Апшеронский район), юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский район), а также на реках территории Черноморского побережья от Анапы до Магри (Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html

краснодарский край

апшеронский район

горячий ключ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, апшеронский район, горячий ключ