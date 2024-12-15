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Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках
Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 15.12.2024
Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках
Риск подъема уровня воды в реках Краснодарского края до опасных отметок сохранится до среды, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:41
2024-12-15T16:41
2024-12-15T16:41
краснодарский край
апшеронский район
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Риск подъема уровня воды в реках Краснодарского края до опасных отметок сохранится до среды, сообщили в ГУМЧС по региону. "Штормовое предупреждение о подъеме уровней воды на территории Краснодарского края… В связи с ожидаемыми осадками в период 15-18.12.2024 на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Апшеронский район), юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский район), а также на реках территории Черноморского побережья от Анапы до Магри (Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html
краснодарский край
апшеронский район
горячий ключ
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, апшеронский район, горячий ключ
Краснодарский край, Апшеронский район, Горячий Ключ
Жителей Кубани предупредили о риске подъема уровня воды в реках
МЧС предупредило о риске подъема уровня воды на Кубани до опасных отметок