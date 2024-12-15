https://ria.ru/20241215/kriminal-1989062000.html

"Теперь их не остановить". Наркомафия вербует школьников в киллеры

"Теперь их не остановить". Наркомафия вербует школьников в киллеры - РИА Новости, 15.12.2024

"Теперь их не остановить". Наркомафия вербует школьников в киллеры

Холодный взгляд и полное отсутствие раскаяния на лице — в Колумбии задержали 23-летнюю Карен Джульетт Охеду Родригес, более известную в криминальных кругах под... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:07

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Холодный взгляд и полное отсутствие раскаяния на лице — в Колумбии задержали 23-летнюю Карен Джульетт Охеду Родригес, более известную в криминальных кругах под прозвищем Кукла. Ее подозревают в серии особо тяжких преступлений, в том числе расправе над бывшим бойфрендом. О том, как вчерашняя школьница превратилась в наемную убийцу, — в материале РИА Новости.Город грехаНа этой неделе колумбийские полицейские арестовали троих подозреваемых в серии заказных убийств. Среди них — две девушки, одна из которых — жительница департамента Сантандер Джульетт Родригес по кличке Кукла.По данным западных СМИ, к банде Los de la M она присоединилась сразу после школы, в 18 лет. Группировка базируется в столице Сантандера Букамараманге — одном из самых криминогенных городов Колумбии. Население — около 1,3 миллиона. Убийства на улицах — в среднем раз в три дня. И практически все связаны с рынком наркотиков.Именно убийствами, как считает следствие, и занялась 18-летняя Джульетт Родригес. Выбор главарей наркокартелей пал на нее не случайно — приятное лицо, стройная фигура и юный возраст вводили в заблуждение как жертв, так и полицейских.Детективы уверены: за привлекательной внешностью скрывается расчетливый и хладнокровный киллер. На протяжении пяти лет она лично расстреляла несколько человек. Кроме того, участвовала в организации "казней". Некоторые записывали на видео и выкладывали в интернет, чтобы запугать конкурентов.На Куклу, которую журналисты прозвали Гламурной Киллершей, охотились лучшие сыщики Колумбии, однако ей всегда удавалось улизнуть в самый последний момент. Она умело меняла внешность, перекрашивая, отращивая или обрезая волосы. Силовики также считают, что наркокартелю помогали коррумпированные коллеги.Место встречиПолицейские полагают, что Кукла создала в регионе целую сеть наемных убийц. Она тщательно подбирала кандидатов и обучала их кровавому ремеслу.Одна из ее учениц и попалась после убийства бывшего бойфренда Куклы Дейва Хесуса Гарсии. Вместе с Паулой Валентиной, известной в криминальных кругах под кличкой Жирная Киллерша, задержали подельника — некого Леопольда.По версии следствия, Кукла позвонила Гарсии и предложила встретиться, чтобы решить давнюю финансовую проблему — молодой человек должен был ей деньги, но не спешил отдавать.В назначенном месте пассажиры проезжающего мимо мотоцикла выпустили в Гарсию несколько пуль. Тот скончался на месте. Киллеров позже задержали. Конечно, Кукла не нажимала на спусковой крючок, но была организатором преступления, утверждают следователи.При задержании у нее нашли револьвер и девятимиллиметровый пистолет. Отправили на баллистическую экспертизу, чтобы определить, был ли кто-то застрелен из этого оружия.Джульетт и ее подельники сейчас за решеткой, а дело, которым занимается генеральная прокуратура страны, только набирает обороты. Обвиняют пока лишь в убийстве Гарсии, однако, скорее всего, прибавятся и другие эпизоды.Социальный кризисКак полагают силовики, Кукла была одним из ключевых звеньев в криминальной империи Los de la M. По словам подполковника полиции Маурисио Эрреры, после ареста киллерши и ее подельников "в регионе должен наступить период спокойствия на фоне прогресса в ликвидации преступных структур".Однако жители Колумбии, и в частности Сантандера, не столь оптимистичны. По словам местного журналиста Хорхе Эскобара, среди наемных убийц все больше молодых людей, в том числе девушек. Мафиозные структуры очень быстро найдут замену и Кукле, и ее сообщникам.Репортер отмечает, что тут требуется вмешательство государства, изменение внутренней политики. Иначе такие, как Кукла, никогда не переведутся. Чтобы выбрать из нищеты, многие школьники вступают в наркокартели. Других опций крайне мало.Увеличение числа убийств, в том числе заказных, эксперты связывают прежде всего с разборками между наркокартелями — на прибыльный бизнес претендуют преступные группировки не только Колумбии, но и соседних Мексики, Венесуэлы, Эквадора, Панамы.Между тем популярная компания по производству видеоконтента Netflix уже изъявила желание экранизировать историю Куклы и зрители с нетерпением ждут очередного сериала о девушке-киллере.

https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html

https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

https://ria.ru/20230826/kriminal-1892246000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, колумбия, сантандер, мексика, netflix