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Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.12.2024
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Религия
 
16:11 15.12.2024 (обновлено: 17:38 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/klopotenko-1989314833.html
Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.12.2024
Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу, возмутившее верующих, сообщил Союз православных журналистов. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:11
2024-12-15T17:38
религия
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу, возмутившее верующих, сообщил Союз православных журналистов. По данным союза, на днях в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Лавры. В снятом сюжете, как утверждается, авторы рассказывают об утраченных кулинарных традициях. Как отметил телеканал, локация для съемок "была выбрана неслучайно": "одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника".Но в православных сетях, как отметил союз, эту информацию восприняли иначе. Например, в Ровенской епархии посчитали, что это "пренебрежение религиозной традицией и святынями", "оскорбляющее чувство верующих".&quot;Не молитва, а шоу. &lt;…&gt; Теперь в Трапезном храме Киево-Печерской лавры все, только не богослужение. &lt;…&gt; Храм — это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий&quot;, — написала епархия в соцсети Facebook*.В свою очередь, как сообщило издание "Украинские новости", многие пользователи соцсети в комментариях под постом Клопотенко осудили место проведения шоу. Пользователи писали в том числе, что "церковь должна оставаться местом для молитв", "безбожники издеваются над святыней", "осквернение святыни", "побойтесь Бога!".* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html
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украина, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра
Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Украинский шеф-повар Клопотенко устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

© СоцсетиКулинарное шоу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
Кулинарное шоу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Кулинарное шоу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу, возмутившее верующих, сообщил Союз православных журналистов.
По данным союза, на днях в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Лавры. В снятом сюжете, как утверждается, авторы рассказывают об утраченных кулинарных традициях. Как отметил телеканал, локация для съемок "была выбрана неслучайно": "одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника".
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Но в православных сетях, как отметил союз, эту информацию восприняли иначе. Например, в Ровенской епархии посчитали, что это "пренебрежение религиозной традицией и святынями", "оскорбляющее чувство верующих".
«

"Не молитва, а шоу. <…> Теперь в Трапезном храме Киево-Печерской лавры все, только не богослужение. <…> Храм — это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий", — написала епархия в соцсети Facebook*.

В свою очередь, как сообщило издание "Украинские новости", многие пользователи соцсети в комментариях под постом Клопотенко осудили место проведения шоу. Пользователи писали в том числе, что "церковь должна оставаться местом для молитв", "безбожники издеваются над святыней", "осквернение святыни", "побойтесь Бога!".
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.
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