https://ria.ru/20241215/klopotenko-1989314833.html

Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.12.2024

Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу, возмутившее верующих, сообщил Союз православных журналистов. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:11

2024-12-15T16:11

2024-12-15T17:38

религия

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский телеканал провел кулинарное шоу, возмутившее верующих, сообщил Союз православных журналистов. По данным союза, на днях в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Лавры. В снятом сюжете, как утверждается, авторы рассказывают об утраченных кулинарных традициях. Как отметил телеканал, локация для съемок "была выбрана неслучайно": "одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника".Но в православных сетях, как отметил союз, эту информацию восприняли иначе. Например, в Ровенской епархии посчитали, что это "пренебрежение религиозной традицией и святынями", "оскорбляющее чувство верующих"."Не молитва, а шоу. <…> Теперь в Трапезном храме Киево-Печерской лавры все, только не богослужение. <…> Храм — это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий", — написала епархия в соцсети Facebook*.В свою очередь, как сообщило издание "Украинские новости", многие пользователи соцсети в комментариях под постом Клопотенко осудили место проведения шоу. Пользователи писали в том числе, что "церковь должна оставаться местом для молитв", "безбожники издеваются над святыней", "осквернение святыни", "побойтесь Бога!".* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html

https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киево-печерская лавра