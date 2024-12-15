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Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими
Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими - РИА Новости, 15.12.2024
Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими
Богатые и обеспеченные люди обязаны понимать, что их состояние не просто результат их труда, это Божий дар и его нужно уметь разделять с другими людьми,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:17
2024-12-15T14:17
2024-12-15T19:01
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МОСКВА. 15 дек – РИА Новости. Богатые и обеспеченные люди обязаны понимать, что их состояние не просто результат их труда, это Божий дар и его нужно уметь разделять с другими людьми, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться. Господь испытывает богатством, чтобы Бога не забывал, в храм ходил, жену свою не обижал, о детях беспокоился. Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком", - сказал патриарх Кирилл во время проповеди в воскресенье в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что материальные средства даются не для того, чтобы кто-то "на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал". "Но не ради же этого Бог может дать деньги. Он даёт для чего-то другого, для того, чтобы ты сделал что-то очень важное и доброе. Поэтому когда только появляются деньги у человека, то, что называется, и свободы у него и больше. Нужно обязательно подумать о добрых делах, потому что кому больше дано, с того больше и спросится", - добавил патриарх Кирилл. По его словам, состояние души человека зависит не от количества денег на счёту, а от его подлинного внутреннего мира. "А это результат воздействия благодати Божьей на человека. Вот почему важно богатым, да и бедным, всем надо помнить, что жизнь наша в руках Божьих, что сегодня Господь воздвиг, а завтра может низринуть. Хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть, соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божьей Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать", - сказал патриарх.
https://ria.ru/20241129/obschestvo-1986401440.html
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москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество
Религия, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Общество
Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими
Патриарх Кирилл назвал богатство Божьим даром, которым нужно уметь делиться
МОСКВА. 15 дек – РИА Новости. Богатые и обеспеченные люди обязаны понимать, что их состояние не просто результат их труда, это Божий дар и его нужно уметь разделять с другими людьми, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться. Господь испытывает богатством, чтобы Бога не забывал, в храм ходил, жену свою не обижал, о детях беспокоился. Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком", - сказал патриарх Кирилл во время проповеди в воскресенье в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы
.
Предстоятель РПЦ
подчеркнул, что материальные средства даются не для того, чтобы кто-то "на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал".
"Но не ради же этого Бог может дать деньги. Он даёт для чего-то другого, для того, чтобы ты сделал что-то очень важное и доброе. Поэтому когда только появляются деньги у человека, то, что называется, и свободы у него и больше. Нужно обязательно подумать о добрых делах, потому что кому больше дано, с того больше и спросится", - добавил патриарх Кирилл.
По его словам, состояние души человека зависит не от количества денег на счёту, а от его подлинного внутреннего мира.
"А это результат воздействия благодати Божьей на человека. Вот почему важно богатым, да и бедным, всем надо помнить, что жизнь наша в руках Божьих, что сегодня Господь воздвиг, а завтра может низринуть. Хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть, соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божьей Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать", - сказал патриарх.