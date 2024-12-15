https://ria.ru/20241215/kipr-1989324372.html
В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре
В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре - РИА Новости, 15.12.2024
В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре
Турция не желает тратить еще 60 лет на кипрскую проблему, необходимо признать "реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:00
2024-12-15T18:00
2024-12-15T18:00
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Турция не желает тратить еще 60 лет на кипрскую проблему, необходимо признать "реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове", заявил в интервью греческой газете Ta Nea глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, перевод его заявлений на русском языке представило турецкое госагентство Anadolu. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов. Говоря о кипрской проблеме, Алтун напомнил о неудаче многолетних переговоров под эгидой ООН о "двухзональной, двухобщинной федерации". "Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет", - сказал он. Алтун призвал к взаимному уважению в отношении таких чувствительных вопросов, как Эгейское море и турецкое меньшинство в Греции. "Греческой общественности было бы полезно понять, что Эгейское море - это не греческое озеро, и что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе", — сказал он. При этом он подчеркнул необходимость мирного урегулирования имеющихся разногласий в соответствии с международным правом. Касаясь предстоящего в следующем году 6-го заседания Совета сотрудничества высокого уровня в Анкаре, глава управления выразил оптимизм относительно дальнейшего развития двусторонних связей. Он отметил, что консультации в данном формате охватывают широкий круг тем и предполагают взаимодействие сторон на высоком уровне. Алтун высоко оценил успех совместных кандидатур Турции и Греции на должности в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, назвав это событие свидетельством наличия потенциала для сотрудничества двух стран на международных площадках. "Несмотря на наличие неурегулированных разногласий по некоторым вопросам, проблемы, с которыми сталкиваются обе страны, а также наши интересы в регионе и за его пределами, во многом совпадают. Сотрудничество позволяет нам переключить внимание с конфликтов на общие цели", - резюмировал он. Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряженность в отношениях. Будучи союзниками по НАТО, они десятилетиями не могли урегулировать спорные вопросы и неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, и десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов. Афины настаивают на том, что предметом переговоров может быть только демаркация морских зон. Летом 2020 года Греция и Турция трижды оказались на грани вооруженного конфликта, была проведена всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что турецкое научно-исследовательское судно Oruç Reis приступило к сейсморазведке в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной.
https://ria.ru/20241211/kipr-1988696755.html
https://ria.ru/20241013/kipr-1977856889.html
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в мире, турция, греция, кипр, оон, нато
В мире, Турция, Греция, Кипр, ООН, НАТО
В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре
Anadolu: Турция не хочет тратить еще 60 лет на кипрскую проблему
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости.
Турция не желает тратить еще 60 лет на кипрскую проблему, необходимо признать "реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове", заявил в интервью греческой газете Ta Nea глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, перевод его заявлений на русском языке представило турецкое госагентство Anadolu
.
Кипр
де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции
, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции
. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН
, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Говоря о кипрской проблеме, Алтун напомнил о неудаче многолетних переговоров под эгидой ООН о "двухзональной, двухобщинной федерации".
"Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет", - сказал он.
Алтун призвал к взаимному уважению в отношении таких чувствительных вопросов, как Эгейское море
и турецкое меньшинство в Греции.
"Греческой общественности было бы полезно понять, что Эгейское море - это не греческое озеро, и что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе", — сказал он.
При этом он подчеркнул необходимость мирного урегулирования имеющихся разногласий в соответствии с международным правом.
Касаясь предстоящего в следующем году 6-го заседания Совета сотрудничества высокого уровня в Анкаре
, глава управления выразил оптимизм относительно дальнейшего развития двусторонних связей. Он отметил, что консультации в данном формате охватывают широкий круг тем и предполагают взаимодействие сторон на высоком уровне.
Алтун высоко оценил успех совместных кандидатур Турции и Греции на должности в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, назвав это событие свидетельством наличия потенциала для сотрудничества двух стран на международных площадках.
"Несмотря на наличие неурегулированных разногласий по некоторым вопросам, проблемы, с которыми сталкиваются обе страны, а также наши интересы в регионе и за его пределами, во многом совпадают. Сотрудничество позволяет нам переключить внимание с конфликтов на общие цели", - резюмировал он.
Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряженность в отношениях. Будучи союзниками по НАТО
, они десятилетиями не могли урегулировать спорные вопросы и неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, и десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов. Афины
настаивают на том, что предметом переговоров может быть только демаркация морских зон.
Летом 2020 года Греция и Турция трижды оказались на грани вооруженного конфликта, была проведена всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что турецкое научно-исследовательское судно Oruç Reis приступило к сейсморазведке в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной.