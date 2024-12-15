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Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой - РИА Новости, 15.12.2024
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01:44 15.12.2024 (обновлено: 02:53 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/karta-1989271978.html
Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой
Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой - РИА Новости, 15.12.2024
Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой
Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию карты предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:44
2024-12-15T02:53
россия
москва
финляндия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию карты предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны."Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу (России. – Прим. ред.) с Финляндией, может быть новым фронтом", — пишет издание. Согласно карте, фронт в случае Третьей мировой в Европе может протянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии с Данией.По мнению Newsweek, особое значение в случае Третьей мировой может иметь Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой – здесь, как полагают в журнале, может произойти первое столкновение сторон в силу его расположения между Калининградской областью и Белоруссией.В статье говорится, что активные боевые действия могут также развернуться в Черном и Азовском морях. На юге, по версии издания, "осложнить дела" НАТО может сильное положение России в Абхазии. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241206/serbiya-1987763181.html
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россия, москва, финляндия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, нато
Россия, Москва, Финляндия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, НАТО
Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой

Newsweek: в случае третьей мировой фронт протянется на северо-востоке Европы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию карты предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны.
"Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу (России. – Прим. ред.) с Финляндией, может быть новым фронтом", — пишет издание.
Согласно карте, фронт в случае Третьей мировой в Европе может протянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии с Данией.
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В статье говорится, что активные боевые действия могут также развернуться в Черном и Азовском морях. На юге, по версии издания, "осложнить дела" НАТО может сильное положение России в Абхазии.
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Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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