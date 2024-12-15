Newsweek опубликовал карту предполагаемого фронта в случае Третьей мировой
Newsweek: в случае третьей мировой фронт протянется на северо-востоке Европы
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию карты предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны.
"Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу (России. – Прим. ред.) с Финляндией, может быть новым фронтом", — пишет издание.
По мнению Newsweek, особое значение в случае Третьей мировой может иметь Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой – здесь, как полагают в журнале, может произойти первое столкновение сторон в силу его расположения между Калининградской областью и Белоруссией.
В статье говорится, что активные боевые действия могут также развернуться в Черном и Азовском морях. На юге, по версии издания, "осложнить дела" НАТО может сильное положение России в Абхазии.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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