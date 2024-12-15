https://ria.ru/20241215/izrail-1989318680.html
Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот
Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот - РИА Новости, 15.12.2024
Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот
Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:57
2024-12-15T16:57
2024-12-15T17:03
голанские высоты
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155552/57/1555525779_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_30d47f986741377b4eb584739a478c12.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности населения в этом регионе, сообщила канцелярия Нетаньяху в воскресенье."Правительство единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине на общую сумму более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на фоне продолжающейся войны и в свете открытия "нового фронта в Сирии" Нетаньяху внес на утверждение правительства первую поправку к плану по стимулированию демографического роста на Голанах. Это сделано, из-за "стремления удвоить население Голанских высот", говорится в заявлении канцелярии.План укрепления Голанских высот предусматривает развитие в сферах образования, возобновляемой энергетики, а также создание студенческой деревни и внедрение программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот принять новых жителей."Укрепление Голан — это укрепление государства Израиль, и оно особенно важно в нынешнее время. Мы продолжим удерживать их, развивать и заселять" - заявил Нетаньяху, которого цитирует канцелярия.
https://ria.ru/20241212/netanjahu-1988836215.html
https://ria.ru/20241213/izrail-1989015021.html
голанские высоты
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155552/57/1555525779_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_f8505f2adda417ba5a3931a3e8cfb226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голанские высоты, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире
Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот
Правительство Нетаньяху одобрило план по удвоению населения на Голанских высотах
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности населения в этом регионе, сообщила канцелярия Нетаньяху в воскресенье.
«
"Правительство единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине на общую сумму более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фоне продолжающейся войны и в свете открытия "нового фронта в Сирии" Нетаньяху внес на утверждение правительства первую поправку к плану по стимулированию демографического роста на Голанах. Это сделано, из-за "стремления удвоить население Голанских высот", говорится в заявлении канцелярии.
План укрепления Голанских высот предусматривает развитие в сферах образования, возобновляемой энергетики, а также создание студенческой деревни и внедрение программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот принять новых жителей.
"Укрепление Голан — это укрепление государства Израиль, и оно особенно важно в нынешнее время. Мы продолжим удерживать их, развивать и заселять" - заявил Нетаньяху, которого цитирует канцелярия.