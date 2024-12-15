https://ria.ru/20241215/izrail-1989314384.html

Израиль закрыл посольство в Ирландии

Израиль закрыл посольство в Ирландии - РИА Новости, 15.12.2024

Израиль закрыл посольство в Ирландии

Израиль закрыл посольство в Ирландии, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:09

2024-12-15T16:09

2024-12-15T17:05

в мире

израиль

ирландия

дублин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Израиль закрыл посольство в Ирландии, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения."Антисемитские действия и риторика, используемые Ирландией против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем", — утверждает глава ведомства.Министр объявил о закрытии диппредставительства на фоне решения Дублина присоединиться к иску ЮАР против Тель-Авива в Международном суде в Гааге, обвиняющему еврейское государство в геноциде в секторе Газа. До этого израильского посла в Дублине отозвали после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала палестинское государство.В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что "действия и бездействие Израиля <...> носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением <...> уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".Это не единственное судебное разбирательство, с которым столкнулись израильские власти за военную операцию в Газе. Так, в ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в анклаве. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию инстанции на выдачу ордеров в отношении его граждан.В октябре прошлого года, после нападения бойцов ХАМАС на еврейское государство, ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали уже около 45 тысяч жителей анклава, пострадали свыше 106,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963327848.html

https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html

https://ria.ru/20241130/bayden-1986595320.html

израиль

ирландия

дублин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ирландия, дублин