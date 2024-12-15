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Израиль закрыл посольство в Ирландии - РИА Новости, 15.12.2024
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16:09 15.12.2024 (обновлено: 17:05 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/izrail-1989314384.html
Израиль закрыл посольство в Ирландии
Израиль закрыл посольство в Ирландии - РИА Новости, 15.12.2024
Израиль закрыл посольство в Ирландии
Израиль закрыл посольство в Ирландии, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:09
2024-12-15T17:05
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Израиль закрыл посольство в Ирландии, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.&quot;Антисемитские действия и риторика, используемые Ирландией против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем&quot;, — утверждает глава ведомства.Министр объявил о закрытии диппредставительства на фоне решения Дублина присоединиться к иску ЮАР против Тель-Авива в Международном суде в Гааге, обвиняющему еврейское государство в геноциде в секторе Газа. До этого израильского посла в Дублине отозвали после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала палестинское государство.В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что "действия и бездействие Израиля &lt;...&gt; носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением &lt;...&gt; уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".Это не единственное судебное разбирательство, с которым столкнулись израильские власти за военную операцию в Газе. Так, в ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в анклаве. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию инстанции на выдачу ордеров в отношении его граждан.В октябре прошлого года, после нападения бойцов ХАМАС на еврейское государство, ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали уже около 45 тысяч жителей анклава, пострадали свыше 106,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963327848.html
https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html
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в мире, израиль, ирландия, дублин
В мире, Израиль, Ирландия, Дублин
Израиль закрыл посольство в Ирландии

МИД Израиля закрыл посольство в Ирландии из-за ее антиизраильской политики

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Израиль закрыл посольство в Ирландии, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
«

"Антисемитские действия и риторика, используемые Ирландией против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем", — утверждает глава ведомства.

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Министр объявил о закрытии диппредставительства на фоне решения Дублина присоединиться к иску ЮАР против Тель-Авива в Международном суде в Гааге, обвиняющему еврейское государство в геноциде в секторе Газа.
До этого израильского посла в Дублине отозвали после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала палестинское государство.
В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что "действия и бездействие Израиля <...> носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением <...> уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
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Это не единственное судебное разбирательство, с которым столкнулись израильские власти за военную операцию в Газе. Так, в ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в анклаве. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию инстанции на выдачу ордеров в отношении его граждан.
В октябре прошлого года, после нападения бойцов ХАМАС на еврейское государство, ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали уже около 45 тысяч жителей анклава, пострадали свыше 106,6 тысячи человек.
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