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В Иране допустили вынесение смертного приговора израильским властям - РИА Новости, 15.12.2024
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23:48 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/iran-1989347896.html
В Иране допустили вынесение смертного приговора израильским властям
В Иране допустили вынесение смертного приговора израильским властям - РИА Новости, 15.12.2024
В Иране допустили вынесение смертного приговора израильским властям
Вынесение смертного приговора представителям израильских властей за совершение преступлений юридически возможно в случае, если совместный суд над ними проведут... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:48
2024-12-15T23:48
в мире
иран
израиль
россия
казем гариб-абади
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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ТЕГЕРАН, 15 дек - РИА Новости. Вынесение смертного приговора представителям израильских властей за совершение преступлений юридически возможно в случае, если совместный суд над ними проведут государства-сторонники палестинского народа, законодательство которых предусматривает возможность казни, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади. Заявление замглавы иранского МИД прозвучало на фоне выдачи Международным уголовным судом в конце ноября ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил по этому поводу, что приговор МУС недостаточно справедлив, и Нетаньяху должен быть казнен. "В настоящее время ряд стран отменили... смертную казнь, однако... есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует, поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и... вынести смертный приговор этим (израильским - ред.) чиновникам", - приводит слова Гариб-Абади агентство ISNA. Замминистра иностранных дел Ирана пояснил, что подобная практика рассматривалась в отношении преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ*. "Страны, пострадавшие от преступлений ИГ*, могут собраться и провести совместное заседание суда", - пояснил он. Говоря о возможности реализации упомянутого суда применительно к израильским властям, Гариб-Абади отметил, что то, "насколько обязательным к исполнению будет этот (смертный - ред.) приговор, и какими будут гарантии его исполнения, - другой вопрос, однако с точки зрения (существования юридической возможности - ред.) вынесения подобного приговора, - такая возможность есть". Замглавы МИД Ирана уточнил, что механизм проведения совместного суда на уровне нескольких стран или на региональном уровне включает в себя, во-первых, единодушие государств в этом вопросе, а во-вторых, одобрение такого суда парламентами этих стран. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, иран, израиль, россия, казем гариб-абади, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас
В мире, Иран, Израиль, Россия, Казем Гариб-Абади, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС
В Иране допустили вынесение смертного приговора израильским властям

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнить израильские власти юридически возможно

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 дек - РИА Новости. Вынесение смертного приговора представителям израильских властей за совершение преступлений юридически возможно в случае, если совместный суд над ними проведут государства-сторонники палестинского народа, законодательство которых предусматривает возможность казни, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
Заявление замглавы иранского МИД прозвучало на фоне выдачи Международным уголовным судом в конце ноября ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил по этому поводу, что приговор МУС недостаточно справедлив, и Нетаньяху должен быть казнен.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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10 декабря, 19:19
"В настоящее время ряд стран отменили... смертную казнь, однако... есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует, поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и... вынести смертный приговор этим (израильским - ред.) чиновникам", - приводит слова Гариб-Абади агентство ISNA.
Замминистра иностранных дел Ирана пояснил, что подобная практика рассматривалась в отношении преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ*. "Страны, пострадавшие от преступлений ИГ*, могут собраться и провести совместное заседание суда", - пояснил он.
Говоря о возможности реализации упомянутого суда применительно к израильским властям, Гариб-Абади отметил, что то, "насколько обязательным к исполнению будет этот (смертный - ред.) приговор, и какими будут гарантии его исполнения, - другой вопрос, однако с точки зрения (существования юридической возможности - ред.) вынесения подобного приговора, - такая возможность есть". Замглавы МИД Ирана уточнил, что механизм проведения совместного суда на уровне нескольких стран или на региональном уровне включает в себя, во-первых, единодушие государств в этом вопросе, а во-вторых, одобрение такого суда парламентами этих стран.
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10 декабря, 18:28
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
* Запрещенная в России террористическая организация
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду
9 декабря, 17:07
 
В миреИранИзраильРоссияКазем Гариб-АбадиБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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