https://ria.ru/20241215/iran-1989343123.html
В Иране проект о целомудрии и хиджабе отправили на доработку, пишет SNN
В Иране проект о целомудрии и хиджабе отправили на доработку, пишет SNN - РИА Новости, 15.12.2024
В Иране проект о целомудрии и хиджабе отправили на доработку, пишет SNN
Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить рассмотрение нового законопроекта о хиджабе в связи с решением иранского правительства... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:48
2024-12-15T22:48
2024-12-15T22:48
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ТЕГЕРАН, 15 дек - РИА Новости. Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить рассмотрение нового законопроекта о хиджабе в связи с решением иранского правительства предоставить парламенту предложения по устранению неясностей в этом законопроекте, заявил член президиума иранского парламента Алиреза Салими. В конце ноября спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что новый законопроект, касающийся соблюдения правил ношения хиджаба на территории Ирана, поступит на рассмотрение в иранский парламент 13 декабря. Во второй половине сентября агентство Tasnim сообщило, что парламент Ирана одобрил реализацию нового "Законопроекта о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба" в течение испытательного срока - трех лет. Принятые меры направлены на исполнение действующего закона об обязательном ношении хиджаба в стране. В тексте документа, в частности, подробно конкретизируются случаи нарушений и варианты предусмотренных за них наказаний. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) охарактеризовали готовящийся в Иране закон как "форму гендерного апартеида". "Секретариат Высшего совета национальной безопасности в (своем - ред.) письме призвал парламент (Ирана - ред.) приостановить предоставление правительству на рассмотрение законопроекта о целомудрии и хиджабе и реализацию этого закона", - приводит слова Салими агентство SNN. Парламентарий пояснил, что в письме Высшего совета национальной безопасности говорилось о решении правительства направить в парламент предложения по устранению неясностей в указанном законопроекте. В середине ноября глава государственной организации по делам женщин и семьи Ирана Захра Бехрузазар заявила, что правительство Ирана не распоряжалось создавать клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб. Ранее ряд западных, а также иранских СМИ сообщали, что администрация исламской республики рассматривает вопрос об открытии в стране специальных клиник для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах. Оговаривалось, что в таких клиниках женщинам будут оказывать психологическую помощь, чтобы те поменяли свое негативное мнение к традиционному исламскому головному убору. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20241103/iran-1981691647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, саудовская аравия, оон, хиджаб
В мире, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, ООН, хиджаб
В Иране проект о целомудрии и хиджабе отправили на доработку, пишет SNN
SNN: иранский парламентарий сообщил о приостановке рассмотрения закона о хиджабе
ТЕГЕРАН, 15 дек - РИА Новости.
Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить рассмотрение нового законопроекта о хиджабе в связи с решением иранского правительства предоставить парламенту предложения по устранению неясностей в этом законопроекте, заявил
член президиума иранского парламента Алиреза Салими.
В конце ноября спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что новый законопроект, касающийся соблюдения правил ношения хиджаба на территории Ирана
, поступит на рассмотрение в иранский парламент 13 декабря. Во второй половине сентября агентство Tasnim сообщило, что парламент Ирана одобрил реализацию нового "Законопроекта о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба" в течение испытательного срока - трех лет. Принятые меры направлены на исполнение действующего закона об обязательном ношении хиджаба в стране. В тексте документа, в частности, подробно конкретизируются случаи нарушений и варианты предусмотренных за них наказаний. В Управлении Верховного комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ) охарактеризовали готовящийся в Иране закон как "форму гендерного апартеида".
«
"Секретариат Высшего совета национальной безопасности в (своем - ред.) письме призвал парламент (Ирана - ред.) приостановить предоставление правительству на рассмотрение законопроекта о целомудрии и хиджабе и реализацию этого закона", - приводит слова Салими агентство SNN.
Парламентарий пояснил, что в письме Высшего совета национальной безопасности говорилось о решении правительства направить в парламент предложения по устранению неясностей в указанном законопроекте.
В середине ноября глава государственной организации по делам женщин и семьи Ирана Захра Бехрузазар заявила, что правительство Ирана не распоряжалось создавать клиники для женщин, отказывающихся носить хиджаб. Ранее ряд западных, а также иранских СМИ сообщали, что администрация исламской республики рассматривает вопрос об открытии в стране специальных клиник для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах. Оговаривалось, что в таких клиниках женщинам будут оказывать психологическую помощь, чтобы те поменяли свое негативное мнение к традиционному исламскому головному убору.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля
и Саудовской Аравией
, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.