https://ria.ru/20241215/invalid-1989283518.html
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 15.12.2024
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:57
2024-12-15T08:57
2024-12-15T08:57
общество
волгоградская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988592816_0:434:2868:2047_1920x0_80_0_0_4387fb31b6a3f425ea92c49ae718129c.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе Народного фронта. Как сообщили в движении, в колл-центр с обращением к президенту позвонила жительница Волгоградской области. У женщины выявили слоновость кости, из-за чего она не может встать с постели. Ежедневно ее посещает соцработник и ухаживает за инвалидом. В Народном фронте подчеркнули, что женщине необходимы средства гигиены, но, чтобы оформить их получение по Индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), ей нужно пройти медико-социальную экспертизу. Для этого лежачая больная женщина должна ехать за 100 километров, что невыполнимо для нее. "Телефонный звонок от женщины-инвалида принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Его тронула эта история, и он захотел помочь жительнице Волгоградской области. Александр позвонил заявительнице предупредить, что Народный фронт готов оказать ей помощь и представители движения приедут к ней домой", - говорится в сообщении. В свою очередь Народный фронт связался с минздравом и районной больницей и объяснил ситуацию, с которой столкнулась жительница Волгоградской области. "Осуществили выезд к пациентке в составе врач-невролог…, врач-хирург… для составления программы реабилитации пациентки и внесения в нее изменений. Был проведен консилиум, в результате которого пациентка была осмотрена, и будет вынесено решение о необходимости во внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида нуждаемости или ненуждаемости в средствах ухода, памперсах", - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе местной ЦРБ. В Народном фронте заверили, что теперь лежачую больную будут обеспечивать необходимыми средствами ухода. Сами же сотрудники движения проконтролировали ход медико-социальной экспертизы и передали женщине подгузники и пеленки. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
https://ria.ru/20241203/sotspomosch-1987162962.html
https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988592816_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_2fad2c3aed82b4028281c0cd2ff0add9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоградская область, владимир путин
Общество, Волгоградская область, Владимир Путин
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
Народный фронт доставил средства гигиены инвалиду из Волгоградской области
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Как сообщили в движении, в колл-центр с обращением к президенту позвонила жительница Волгоградской области
. У женщины выявили слоновость кости, из-за чего она не может встать с постели. Ежедневно ее посещает соцработник и ухаживает за инвалидом. В Народном фронте подчеркнули, что женщине необходимы средства гигиены, но, чтобы оформить их получение по Индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), ей нужно пройти медико-социальную экспертизу. Для этого лежачая больная женщина должна ехать за 100 километров, что невыполнимо для нее.
"Телефонный звонок от женщины-инвалида принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Его тронула эта история, и он захотел помочь жительнице Волгоградской области. Александр позвонил заявительнице предупредить, что Народный фронт готов оказать ей помощь и представители движения приедут к ней домой", - говорится в сообщении.
В свою очередь Народный фронт связался с минздравом и районной больницей и объяснил ситуацию, с которой столкнулась жительница Волгоградской области.
"Осуществили выезд к пациентке в составе врач-невролог…, врач-хирург… для составления программы реабилитации пациентки и внесения в нее изменений. Был проведен консилиум, в результате которого пациентка была осмотрена, и будет вынесено решение о необходимости во внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида нуждаемости или ненуждаемости в средствах ухода, памперсах", - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе местной ЦРБ.
В Народном фронте заверили, что теперь лежачую больную будут обеспечивать необходимыми средствами ухода. Сами же сотрудники движения проконтролировали ход медико-социальной экспертизы и передали женщине подгузники и пеленки.
Прямая линия Путина
, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.