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Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 15.12.2024
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08:57 15.12.2024
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Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 15.12.2024
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:57
2024-12-15T08:57
общество
волгоградская область
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе Народного фронта. Как сообщили в движении, в колл-центр с обращением к президенту позвонила жительница Волгоградской области. У женщины выявили слоновость кости, из-за чего она не может встать с постели. Ежедневно ее посещает соцработник и ухаживает за инвалидом. В Народном фронте подчеркнули, что женщине необходимы средства гигиены, но, чтобы оформить их получение по Индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), ей нужно пройти медико-социальную экспертизу. Для этого лежачая больная женщина должна ехать за 100 километров, что невыполнимо для нее. "Телефонный звонок от женщины-инвалида принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Его тронула эта история, и он захотел помочь жительнице Волгоградской области. Александр позвонил заявительнице предупредить, что Народный фронт готов оказать ей помощь и представители движения приедут к ней домой", - говорится в сообщении. В свою очередь Народный фронт связался с минздравом и районной больницей и объяснил ситуацию, с которой столкнулась жительница Волгоградской области. "Осуществили выезд к пациентке в составе врач-невролог…, врач-хирург… для составления программы реабилитации пациентки и внесения в нее изменений. Был проведен консилиум, в результате которого пациентка была осмотрена, и будет вынесено решение о необходимости во внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида нуждаемости или ненуждаемости в средствах ухода, памперсах", - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе местной ЦРБ. В Народном фронте заверили, что теперь лежачую больную будут обеспечивать необходимыми средствами ухода. Сами же сотрудники движения проконтролировали ход медико-социальной экспертизы и передали женщине подгузники и пеленки. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
https://ria.ru/20241203/sotspomosch-1987162962.html
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общество, волгоградская область, владимир путин
Общество, Волгоградская область, Владимир Путин
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина

Народный фронт доставил средства гигиены инвалиду из Волгоградской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница колл-центра в штабе общественно-политического движения Общероссийский народный фронт принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Сотрудница колл-центра в штабе общественно-политического движения Общероссийский народный фронт принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница колл-центра в штабе общественно-политического движения Общероссийский народный фронт принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Народный фронт доставил средства гигиены женщине-инвалиду, позвонившей в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Как сообщили в движении, в колл-центр с обращением к президенту позвонила жительница Волгоградской области. У женщины выявили слоновость кости, из-за чего она не может встать с постели. Ежедневно ее посещает соцработник и ухаживает за инвалидом. В Народном фронте подчеркнули, что женщине необходимы средства гигиены, но, чтобы оформить их получение по Индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), ей нужно пройти медико-социальную экспертизу. Для этого лежачая больная женщина должна ехать за 100 километров, что невыполнимо для нее.
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"Телефонный звонок от женщины-инвалида принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Его тронула эта история, и он захотел помочь жительнице Волгоградской области. Александр позвонил заявительнице предупредить, что Народный фронт готов оказать ей помощь и представители движения приедут к ней домой", - говорится в сообщении.
В свою очередь Народный фронт связался с минздравом и районной больницей и объяснил ситуацию, с которой столкнулась жительница Волгоградской области.
"Осуществили выезд к пациентке в составе врач-невролог…, врач-хирург… для составления программы реабилитации пациентки и внесения в нее изменений. Был проведен консилиум, в результате которого пациентка была осмотрена, и будет вынесено решение о необходимости во внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида нуждаемости или ненуждаемости в средствах ухода, памперсах", - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе местной ЦРБ.
В Народном фронте заверили, что теперь лежачую больную будут обеспечивать необходимыми средствами ухода. Сами же сотрудники движения проконтролировали ход медико-социальной экспертизы и передали женщине подгузники и пеленки.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
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