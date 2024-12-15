https://ria.ru/20241215/internat-1989289915.html

Интернат в Волгоградской области проверят после смерти одного из подопечных

Интернат в Волгоградской области проверят после смерти одного из подопечных - РИА Новости, 15.12.2024

Интернат в Волгоградской области проверят после смерти одного из подопечных

Проверка организована в психоневрологическом интернате (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области после смерти одного из подопечных, сотрудника, якобы... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:43

2024-12-15T10:43

2024-12-15T10:45

происшествия

котовский район

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Проверка организована в психоневрологическом интернате (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области после смерти одного из подопечных, сотрудника, якобы причастного к его гибели, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в региональном комитете социальной защиты населения. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что санитар Котовского ПНИ якобы избил до смерти одного из подопечных. В комитете смерть человека в интернате подтвердили. "По факту смерти подопечного организована внутренняя проверка, органами правопорядка инициированы следственные мероприятия. Сотрудник учреждения работает в ПНИ с 2021 года, ранее жалоб на работу от проживающих не поступало, конфликтов с другими специалистами не выявлено. В настоящее время отстранен от служебных обязанностей", - сообщили в комитете.

https://ria.ru/20241209/peterburg-1988137257.html

котовский район

волгоградская область

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происшествия, котовский район, волгоградская область