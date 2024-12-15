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"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 15.12.2024
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
Боевые действия на Украине могли давно прекратиться, но Запад способствовал продолжению конфликта, из-за чего страна может оказаться в невыгодном положении... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:30
2024-12-15T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевые действия на Украине могли давно прекратиться, но Запад способствовал продолжению конфликта, из-за чего страна может оказаться в невыгодном положении после его остановки, заявил бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в своей статье для Hill."Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня", — написал он.По мнению Маккиннона, западных лидеров на самом деле не интересуют судьбы простых украинцев, которых те используют для достижения своих личных целей."Хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры" с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых, одноразовых пешек", — отмечает он.Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html
https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины

Hill: из-за Запада положение Украины после прекращения огня будет невыгодным

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Боевые действия на Украине могли давно прекратиться, но Запад способствовал продолжению конфликта, из-за чего страна может оказаться в невыгодном положении после его остановки, заявил бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в своей статье для Hill.
"Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня", — написал он.
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По мнению Маккиннона, западных лидеров на самом деле не интересуют судьбы простых украинцев, которых те используют для достижения своих личных целей.
"Хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры" с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых, одноразовых пешек", — отмечает он.
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Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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