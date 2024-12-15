Порталом "Госуслуги" воспользовались более 112 миллионов человек
Минцифры: число пользователей портала "Госуслуги" превысило 112 миллионов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число пользователей "Госуслуг" превысило 112 миллионов, на портале они могут получить около 1,6 тысячи услуг, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Госуслугам исполняется 15 лет. Свадьба, рождение ребенка, устройство на работу, покупка новой квартиры или выход на пенсию — уже 15 лет в самые важные моменты жизни Госуслуги рядом и готовы помочь. Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. Госуслуги сегодня — это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей", - сообщило министерство.
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Как отметили в Минцифры, каждый день пользователи портала подают 2 миллиона заявлений, а также задают 1,5 миллиона вопросов виртуальному помощнику "Роботу Максу".
За 15 лет существования россияне подали более 2,3 миллиона заявлений на регистрацию брака и зарегистрировали онлайн рождение 670 тысяч детей. Пользователи получили почти 60 миллиона полисов ОМС и записались к врачу более 180 миллиона раз.
Также через "Госуслуги" было подано более 32 миллиона заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин, около 1,5 миллиона заявлений на распоряжение маткапиталом. Портал обеспечил возможность дистанционно подавать заявления в школы, колледжи и вузы.
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