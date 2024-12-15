https://ria.ru/20241215/gosduma-1989293654.html
Большому театру предложили ускорить переоформление билетов на родственников
Большому театру предложили ускорить переоформление билетов на родственников - РИА Новости, 15.12.2024
Большому театру предложили ускорить переоформление билетов на родственников
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил Большому театру разрешить переоформлять билеты на спектакли на близких родственников менее чем за 10... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:53
2024-12-15T11:53
2024-12-15T11:53
культура
большой театр
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил Большому театру разрешить переоформлять билеты на спектакли на близких родственников менее чем за 10 дней. На сайте Большого театра сказано, что посетитель вправе обратиться с заявлением о переоформлении именного билета на другое лицо не позднее чем за 10 дней до дня проведения спектакля. "Очень надеюсь, что администрация Большого театра учтет и возможность приобретения билетов по спец цене для категории детей до 14 лет. А также возможность переоформления именного билета менее чем за 10 дней, когда билет передают родственнику", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что при переоформлении билетов на близких родственников, гражданин может предоставлять свидетельство о рождении или иной документ, который бы доказывал родство. "К сожалению, есть примеры, когда граждане сталкиваются с неразберихой перед спектаклем, когда по какой-либо причине не может прийти на спектакль, к примеру, мать и вместо неё идет сын, а его не пропускают по причине, что в день спектакля уже ничего не переоформляют и даже одинаковая фамилия не решает проблемы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241210/schelkunchik-1988295942.html
https://ria.ru/20241125/teatr-1985553046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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большой театр, россия
Культура, Большой театр, Россия
Большому театру предложили ускорить переоформление билетов на родственников
Антропенко призвал Большой театр быстрее переоформлять билеты на родственников
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил Большому театру разрешить переоформлять билеты на спектакли на близких родственников менее чем за 10 дней.
На сайте Большого театра
сказано, что посетитель вправе обратиться с заявлением о переоформлении именного билета на другое лицо не позднее чем за 10 дней до дня проведения спектакля.
"Очень надеюсь, что администрация Большого театра учтет и возможность приобретения билетов по спец цене для категории детей до 14 лет. А также возможность переоформления именного билета менее чем за 10 дней, когда билет передают родственнику", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что при переоформлении билетов на близких родственников, гражданин может предоставлять свидетельство о рождении или иной документ, который бы доказывал родство.
"К сожалению, есть примеры, когда граждане сталкиваются с неразберихой перед спектаклем, когда по какой-либо причине не может прийти на спектакль, к примеру, мать и вместо неё идет сын, а его не пропускают по причине, что в день спектакля уже ничего не переоформляют и даже одинаковая фамилия не решает проблемы", - добавил парламентарий.