https://ria.ru/20241215/gosduma-1989284500.html
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов - РИА Новости, 15.12.2024
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:16
2024-12-15T09:16
2024-12-15T19:13
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", — написал он. Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства. "В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до двух миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)", — отметил председатель ГД. Он подчеркнул, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания.
https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff3db3fc01f7282bf152f44aa5f63411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
На следующей неделе ГД
рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале
.
"На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", — написал он.
Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.
"В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до двух миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)", — отметил председатель ГД.
Он подчеркнул, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания.