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Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов - РИА Новости, 15.12.2024
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09:16 15.12.2024 (обновлено: 19:13 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/gosduma-1989284500.html
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов - РИА Новости, 15.12.2024
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:16
2024-12-15T19:13
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", — написал он. Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства. "В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до двух миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)", — отметил председатель ГД. Он подчеркнул, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания.
https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", — написал он.
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Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства.
"В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до двух миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)", — отметил председатель ГД.
Он подчеркнул, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания.
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