https://ria.ru/20241215/gosduma-1989284500.html

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов - РИА Новости, 15.12.2024

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:16

2024-12-15T09:16

2024-12-15T19:13

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На следующей неделе ГД рассмотрит проекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, кальянов, табака, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", — написал он. Володин напомнил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства. "В несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения — до двух миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (законопроект принят в первом чтении 10 декабря)", — отметил председатель ГД. Он подчеркнул, что взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания.

https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф