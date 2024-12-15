В Госдуме поставили Грузию в пример Украине
Депутат Шеремет поставил Грузию в пример Украине
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.
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"Провалившийся "майдан" в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать, успешно противостоя так называемым революциям, а по факту — извне попыткам госпереворота. Но для этого нужно, чтобы во главе страны находились преданные ей и ратующие за ее будущее государственники", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, опыт свободной Грузии должен быть масштабирован и взят на вооружение другими странами, испытывающими притеснение коллективного Запада.
"Уверен, что благодаря маленькой и гордой Грузии в международной политике начнется новая веха. Ведь отработанный западный инструмент по вмешательству во внутренние дела других государств становится бесполезным. Это, несомненно, вынудит коллективный Запад сменить экспансионистскую политику и вернуться в русло правового международного законодательства, тем самым сделав наш мир справедливым, спокойным, стабильным и предсказуемым", — заключил депутат.
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