https://ria.ru/20241215/gorlovke-1989312470.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:40
2024-12-15T15:40
2024-12-15T15:40
горловка
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также Приходько заявлял об одной раненой мирной жительнице. "В результате артиллерийского обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html
https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель