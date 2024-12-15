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В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024
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15:40 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gorlovke-1989312470.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:40
2024-12-15T15:40
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также Приходько заявлял об одной раненой мирной жительнице. "В результате артиллерийского обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также Приходько заявлял об одной раненой мирной жительнице.
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"В результате артиллерийского обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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