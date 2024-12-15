https://ria.ru/20241215/gorlovke-1989312470.html

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:40

2024-12-15T15:40

2024-12-15T15:40

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также Приходько заявлял об одной раненой мирной жительнице. "В результате артиллерийского обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html

https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html

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донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия