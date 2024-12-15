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ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА
ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА
Украинские войска третий раз за день атаковали Горловку при помощи беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:13
2024-12-15T16:13
2024-12-15T16:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска третий раз за день атаковали Горловку при помощи беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, согласно сообщениям представительства, с 11.55 по 14.45 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ранее мэр Горловки Иван Приходько и представительство сообщили о двух пострадавших и одном погибшем мирном жителе в городе в результате атак украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/merkuris-1989312908.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА
Украинские войска третий раз за день атаковали Горловку при помощи беспилотника