https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989315098.html

ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА

ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ третий раз за день атаковали Горловку при помощи БПЛА

Украинские войска третий раз за день атаковали Горловку при помощи беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:13

2024-12-15T16:13

2024-12-15T16:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска третий раз за день атаковали Горловку при помощи беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, согласно сообщениям представительства, с 11.55 по 14.45 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ранее мэр Горловки Иван Приходько и представительство сообщили о двух пострадавших и одном погибшем мирном жителе в городе в результате атак украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/merkuris-1989312908.html

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горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, нато