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В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 15.12.2024 (обновлено: 14:52 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989309025.html
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 15.12.2024
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:51
2024-12-15T14:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие удара БПЛА ВФУ по гражданскому автомобилю в жилмассиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989302183.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Мэр Приходько: в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие удара БПЛА ВФУ по гражданскому автомобилю в жилмассиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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