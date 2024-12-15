https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989309025.html

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 15.12.2024

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:51

2024-12-15T14:51

2024-12-15T14:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие удара БПЛА ВФУ по гражданскому автомобилю в жилмассиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989302183.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол