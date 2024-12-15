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В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989302183.html
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке при атаке украинского беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:40
2024-12-15T13:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке при атаке украинского беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадала мирная жительница. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Болотникова погиб мужчина 1958 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/vsu-1989285754.html
https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989185182.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке при атаке украинского беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадала мирная жительница.
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"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Болотникова погиб мужчина 1958 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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