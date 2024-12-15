https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989302183.html

В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2024

В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке при атаке украинского беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:40

2024-12-15T13:40

2024-12-15T13:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке при атаке украинского беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько сообщал ранее, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадала мирная жительница. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Болотникова погиб мужчина 1958 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/vsu-1989285754.html

https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989185182.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол