https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989293815.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:57
2024-12-15T11:57
2024-12-15T11:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 10.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. В воскресенье Горловка уже подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. По городу были выпущены восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров с 2.00 по 8.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе