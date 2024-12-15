https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989293815.html

Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками

Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 15.12.2024

Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками

Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T11:57

2024-12-15T11:57

2024-12-15T11:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 10.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. В воскресенье Горловка уже подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. По городу были выпущены восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров с 2.00 по 8.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия