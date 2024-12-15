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Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989293815.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:57
2024-12-15T11:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 10.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. В воскресенье Горловка уже подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. По городу были выпущены восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров с 2.00 по 8.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку беспилотниками

Украинские войска атаковали Горловку дроном-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также сбросили с беспилотного летательного аппарата на город взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 10.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
В воскресенье Горловка уже подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. По городу были выпущены восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров с 2.00 по 8.00.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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