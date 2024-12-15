Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа
Гладков назначил врио главы Новооскольского округа Андрея Миськова
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на должность врио главы Новооскольского округа будет назначен Андрей Миськов, который ранее возглавлял приграничный Краснояружский район.
Накануне губернатор рассказал, что глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Его должность Гладков предложил главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову. Исполняющим обязанности главы Шебекинского городского округа будет назначен Андрей Гриднев. До этого Гриднев занимал пост главы администрации Новооскольского округа.
"Исполнять обязанности главы Новооскольского муниципального округа предложил Андрею Егоровичу Миськову, а Краснояружского округа - Виталию Владимировичу Кутоманову. Необходимые для этого юридические процедуры муниципалитеты проведут в рамках действующего законодательства", - написал Гладков в Telegram-канале.
До настоящего времени Кутоманов занимал должность первого заместителя главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту и ЖКХ.
Белгородская область рискует потерять жителей, заявил Гладков
25 ноября, 14:49