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Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа - РИА Новости, 15.12.2024
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13:26 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gladkov-1989301391.html
Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа
Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа - РИА Новости, 15.12.2024
Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на должность врио главы Новооскольского округа будет назначен Андрей Миськов, который ранее... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:26
2024-12-15T13:26
политика
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
андрей чесноков
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БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на должность врио главы Новооскольского округа будет назначен Андрей Миськов, который ранее возглавлял приграничный Краснояружский район. Накануне губернатор рассказал, что глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Его должность Гладков предложил главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову. Исполняющим обязанности главы Шебекинского городского округа будет назначен Андрей Гриднев. До этого Гриднев занимал пост главы администрации Новооскольского округа. "Исполнять обязанности главы Новооскольского муниципального округа предложил Андрею Егоровичу Миськову, а Краснояружского округа - Виталию Владимировичу Кутоманову. Необходимые для этого юридические процедуры муниципалитеты проведут в рамках действующего законодательства", - написал Гладков в Telegram-канале. До настоящего времени Кутоманов занимал должность первого заместителя главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту и ЖКХ.
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985590828.html
белгородская область
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политика, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, андрей чесноков
Политика, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Андрей Чесноков
Гладков назначил нового врио главы Новооскольского округа

Гладков назначил врио главы Новооскольского округа Андрея Миськова

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на должность врио главы Новооскольского округа будет назначен Андрей Миськов, который ранее возглавлял приграничный Краснояружский район.
Накануне губернатор рассказал, что глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Его должность Гладков предложил главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову. Исполняющим обязанности главы Шебекинского городского округа будет назначен Андрей Гриднев. До этого Гриднев занимал пост главы администрации Новооскольского округа.
"Исполнять обязанности главы Новооскольского муниципального округа предложил Андрею Егоровичу Миськову, а Краснояружского округа - Виталию Владимировичу Кутоманову. Необходимые для этого юридические процедуры муниципалитеты проведут в рамках действующего законодательства", - написал Гладков в Telegram-канале.
До настоящего времени Кутоманов занимал должность первого заместителя главы администрации Ракитянского района по строительству, транспорту и ЖКХ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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ПолитикаБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковАндрей Чесноков
 
 
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