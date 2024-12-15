На стройке гидроэлектростанции в КБР погибли двое рабочих
Двое рабочих погибли при падении с 10-метровой высоты на стройке ГЭС в КБР
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Двое рабочих погибли на стройке гидроэлектростанции в Урванском районе Кабардино-Балкарии в результате падения с 10-метровой высоты в строительной люльке, сообщило региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 15 декабря около 16 часов при проведении работ на электростанции неподалеку от селения Псыгансу на высоте свыше 10 метров произошел обрыв подъемного устройства строительной люльки. В результате падения конструкции двое находившихся в ней рабочих получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Следователи организовали по факту гибели рабочих поверку, в рамках которой назначено проведение комплекса судебных экспертиз.
Собственную проверку по данному факту проводит и прокуратура Кабардино-Балкарии. "По поручению прокурора Кабардино-Балкарской Республики Николая Хабарова организована проверка по факту гибели двух граждан на строящемся объекте. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране труда и обеспечению безопасности строительных работ", - отметили в надзорном ведомстве.
По его данным, погибшие рабочие – жители Баксанского района республики, по предварительной информации, им было 20 и 30 лет.
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