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В Германии допустили выход страны из НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
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21:13 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/germanija-1989337110.html
В Германии допустили выход страны из НАТО
В Германии допустили выход страны из НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии допустили выход страны из НАТО
НАТО должна уважать интересы всех европейских стран, включая РФ, в противном случае ФРГ стоило бы задуматься о полезности для нее членства в альянсе, заявил... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:13
2024-12-15T21:13
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. НАТО должна уважать интересы всех европейских стран, включая РФ, в противном случае ФРГ стоило бы задуматься о полезности для нее членства в альянсе, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt. "До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы (АдГ - ред.) отвергаем", - сообщил Крупалла. По его словам, оборонное сообщество должно "принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе и России". "Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас", - добавил он. Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, германия, тино крупалла, владимир путин, такер карлсон, нато, welt
Россия, Москва, Германия, Тино Крупалла, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Welt
В Германии допустили выход страны из НАТО

Лидер АдГ допустил выход ФРГ из НАТО в случае неуважения альянсом интересов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. НАТО должна уважать интересы всех европейских стран, включая РФ, в противном случае ФРГ стоило бы задуматься о полезности для нее членства в альянсе, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.
«
"До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы (АдГ - ред.) отвергаем", - сообщил Крупалла.
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По его словам, оборонное сообщество должно "принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе и России".
«
"Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас", - добавил он.
Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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