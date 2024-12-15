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Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей - РИА Новости, 15.12.2024
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09:29 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/ekspert-1989285350.html
Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей
Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей - РИА Новости, 15.12.2024
Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей
Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:29
2024-12-15T09:29
технологии
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney и других больших языковых моделей, рассказал РИА Новости директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко. "Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо "оригинала" получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов", - сказал Пономаренко. Сейчас пользователям из России трудно получить доступ к международным сервисам, в том числе из-за сложностей с оплатой. Мошенники, пользуясь случаем, создают чат-боты и сайты, где обещают предоставить "упрощенный" доступ к системе. Однако вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает флагману или другими моделями. Эксперт напомнил, что при работе с искусственным интеллектом не стоит забывать про цифровую грамотность и гигиену: при понимании алгоритмов работы нейросетей, их ограничений и особенностей взаимодействие с технологией становится эффективнее и безопаснее. "Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить – генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники", - добавил Пономаренко.
https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей

MTS AI: россияне рискуют раскрыть данные из-за поддельных нейросетей

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney и других больших языковых моделей, рассказал РИА Новости директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.
"Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо "оригинала" получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов", - сказал Пономаренко.
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12 декабря, 14:01
Сейчас пользователям из России трудно получить доступ к международным сервисам, в том числе из-за сложностей с оплатой. Мошенники, пользуясь случаем, создают чат-боты и сайты, где обещают предоставить "упрощенный" доступ к системе. Однако вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает флагману или другими моделями.
Эксперт напомнил, что при работе с искусственным интеллектом не стоит забывать про цифровую грамотность и гигиену: при понимании алгоритмов работы нейросетей, их ограничений и особенностей взаимодействие с технологией становится эффективнее и безопаснее.
"Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить – генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники", - добавил Пономаренко.
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