https://ria.ru/20241215/ekspert-1989285350.html

Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей

Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей - РИА Новости, 15.12.2024

Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей

Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:29

2024-12-15T09:29

2024-12-15T09:29

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney и других больших языковых моделей, рассказал РИА Новости директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко. "Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо "оригинала" получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов", - сказал Пономаренко. Сейчас пользователям из России трудно получить доступ к международным сервисам, в том числе из-за сложностей с оплатой. Мошенники, пользуясь случаем, создают чат-боты и сайты, где обещают предоставить "упрощенный" доступ к системе. Однако вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает флагману или другими моделями. Эксперт напомнил, что при работе с искусственным интеллектом не стоит забывать про цифровую грамотность и гигиену: при понимании алгоритмов работы нейросетей, их ограничений и особенностей взаимодействие с технологией становится эффективнее и безопаснее. "Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить – генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники", - добавил Пономаренко.

https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия