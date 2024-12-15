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При столкновении двух микроавтобусов на Кубани пострадали пять человек - РИА Новости, 15.12.2024
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01:02 15.12.2024 (обновлено: 01:04 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/dtp-1989270659.html
При столкновении двух микроавтобусов на Кубани пострадали пять человек
При столкновении двух микроавтобусов на Кубани пострадали пять человек - РИА Новости, 15.12.2024
При столкновении двух микроавтобусов на Кубани пострадали пять человек
Пять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения двух микроавтобусов в Кореновске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:02
2024-12-15T01:04
происшествия
краснодар
кореновск
renault s.a
renault clio
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Пять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения двух микроавтобусов в Кореновске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. Дорожная авария произошла в Кореновске на автодороге М-4 "Дон" по направлению в сторону Краснодара. Уточняется, что 59-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Iveco. "В результате ДТП 5 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/dtp-1989245184.html
краснодар
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происшествия, краснодар, кореновск, renault s.a, renault clio
Происшествия, Краснодар, Кореновск, Renault S.A, Renault Clio
При столкновении двух микроавтобусов на Кубани пострадали пять человек

При столкновении микроавтобусов в Кореновске на Кубани пострадали пять человек

© ГУМВД России по Краснодарскому краюСтолкновение двух микроавтобусов в Кореновске
Столкновение двух микроавтобусов в Кореновске - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© ГУМВД России по Краснодарскому краю
Столкновение двух микроавтобусов в Кореновске
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Пять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения двух микроавтобусов в Кореновске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД.
Дорожная авария произошла в Кореновске на автодороге М-4 "Дон" по направлению в сторону Краснодара. Уточняется, что 59-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Iveco.
"В результате ДТП 5 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарКореновскRenault S.ARenault Clio
 
 
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