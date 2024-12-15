https://ria.ru/20241215/drova-1989281161.html
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 15.12.2024
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина
Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами, Народный фронт РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:07
2024-12-15T08:07
2024-12-15T08:07
общество
белгородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cd52d643a27fbc460a9a558d6670fe7.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами, Народный фронт выполнил просьбу мужчины, и теперь он сможет пережить зиму, сообщили в пресс-службе организации. Обратившийся на прямую линию с президентом инвалид живет с супругой на окраине деревни Белгородской области, но сейчас они там живут совсем одни. На просьбу отправить дрова на зиму откликнулся оператор колл-центра прямой линии и помог ему. "Телефонный звонок принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Он захотел помочь мужчине с заготовкой дров и связался с сослуживцами в Белгородской области. Они передали просьбу военным волонтерам из группы "Бревна31", которые согласились предоставить необходимые дрова. КАМАЗ для перевозки также обеспечили военнослужащие", - говорится в сообщении. После обращения мужчины в программу уже на следующий день 15 кубометров дров погрузили в грузовик и доставили инвалиду домой, заверили в Народном фронте. "Волонтеры группы "Бревна31" совместно с Народным фронтом не могли оставить данную заявку безучастной, поэтому совместно с военными оперативно откликнулись, буквально в течение суток", - рассказал один из волонтеров. В свою очередь мужчина, не верящий до последнего в возможность получить помощь, искренне поблагодарил Путина и выразил ему поддержку. Пенсионер также пожелал скорейшего завершения спецоперации и возвращения бойцов с победой живыми и здоровыми. В Народном фронте добавили, что помимо дров семье доставили продуктовый набор и теплые одеяла. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html
https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html
https://ria.ru/20241205/volontery-1987611184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, владимир путин
Общество, Белгородская область, Владимир Путин
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина
Под Белгородом инвалид получил дрова на зиму после звонка на прямую линию Путина
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами, Народный фронт выполнил просьбу мужчины, и теперь он сможет пережить зиму, сообщили в пресс-службе организации.
Обратившийся на прямую линию с президентом инвалид живет с супругой на окраине деревни Белгородской области
, но сейчас они там живут совсем одни. На просьбу отправить дрова на зиму откликнулся оператор колл-центра прямой линии и помог ему.
"Телефонный звонок принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Он захотел помочь мужчине с заготовкой дров и связался с сослуживцами в Белгородской области. Они передали просьбу военным волонтерам из группы "Бревна31", которые согласились предоставить необходимые дрова. КАМАЗ для перевозки также обеспечили военнослужащие", - говорится в сообщении.
После обращения мужчины в программу уже на следующий день 15 кубометров дров погрузили в грузовик и доставили инвалиду домой, заверили в Народном фронте.
"Волонтеры группы "Бревна31" совместно с Народным фронтом не могли оставить данную заявку безучастной, поэтому совместно с военными оперативно откликнулись, буквально в течение суток", - рассказал один из волонтеров.
В свою очередь мужчина, не верящий до последнего в возможность получить помощь, искренне поблагодарил Путина
и выразил ему поддержку. Пенсионер также пожелал скорейшего завершения спецоперации и возвращения бойцов с победой живыми и здоровыми.
В Народном фронте добавили, что помимо дров семье доставили продуктовый набор и теплые одеяла.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч.
В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.