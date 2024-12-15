https://ria.ru/20241215/drova-1989281161.html

Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина

Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 15.12.2024

Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина

Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами, Народный фронт РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:07

2024-12-15T08:07

2024-12-15T08:07

общество

белгородская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cd52d643a27fbc460a9a558d6670fe7.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь запастись дровами, Народный фронт выполнил просьбу мужчины, и теперь он сможет пережить зиму, сообщили в пресс-службе организации. Обратившийся на прямую линию с президентом инвалид живет с супругой на окраине деревни Белгородской области, но сейчас они там живут совсем одни. На просьбу отправить дрова на зиму откликнулся оператор колл-центра прямой линии и помог ему. "Телефонный звонок принял оператор колл-центра, ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Он захотел помочь мужчине с заготовкой дров и связался с сослуживцами в Белгородской области. Они передали просьбу военным волонтерам из группы "Бревна31", которые согласились предоставить необходимые дрова. КАМАЗ для перевозки также обеспечили военнослужащие", - говорится в сообщении. После обращения мужчины в программу уже на следующий день 15 кубометров дров погрузили в грузовик и доставили инвалиду домой, заверили в Народном фронте. "Волонтеры группы "Бревна31" совместно с Народным фронтом не могли оставить данную заявку безучастной, поэтому совместно с военными оперативно откликнулись, буквально в течение суток", - рассказал один из волонтеров. В свою очередь мужчина, не верящий до последнего в возможность получить помощь, искренне поблагодарил Путина и выразил ему поддержку. Пенсионер также пожелал скорейшего завершения спецоперации и возвращения бойцов с победой живыми и здоровыми. В Народном фронте добавили, что помимо дров семье доставили продуктовый набор и теплые одеяла. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.

https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html

https://ria.ru/20241205/volontery-1987611184.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, белгородская область, владимир путин