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США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство - РИА Новости, 15.12.2024
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23:40 15.12.2024 (обновлено: 23:54 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/drony-1989347667.html
США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство
США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство - РИА Новости, 15.12.2024
США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство
США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:40
2024-12-15T23:54
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.&quot;Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса&quot;, - заявил Майоркас.Он также призвал Конгресс продлить и расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности дронов. "Мы хотим, чтобы государственные и местные органы власти также имели возможность противодействовать деятельности дронов под федеральным надзором. Это один из важных элементов, который мы запросили, и мы слышали, как его поддержали сами федеральные и местные чиновники", - отметил Майоркас. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. ФБР отмечает, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. При этом ранее в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.
https://ria.ru/20241215/drony-1989272250.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, нью-джерси, фбр, технологии
В мире, Нью-Йорк (город), США, Нью-Джерси, ФБР, Технологии
США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство

Майоркас: США не видят иностранного вмешательства за таинственными дронами

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.
«

"Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса", - заявил Майоркас.

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Он также призвал Конгресс продлить и расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности дронов.
«
"Мы хотим, чтобы государственные и местные органы власти также имели возможность противодействовать деятельности дронов под федеральным надзором. Это один из важных элементов, который мы запросили, и мы слышали, как его поддержали сами федеральные и местные чиновники", - отметил Майоркас.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. ФБР отмечает, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
При этом ранее в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.
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