https://ria.ru/20241215/drony-1989347667.html

США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство

США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство - РИА Новости, 15.12.2024

США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство

США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:40

2024-12-15T23:40

2024-12-15T23:54

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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC."Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса", - заявил Майоркас.Он также призвал Конгресс продлить и расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности дронов. "Мы хотим, чтобы государственные и местные органы власти также имели возможность противодействовать деятельности дронов под федеральным надзором. Это один из важных элементов, который мы запросили, и мы слышали, как его поддержали сами федеральные и местные чиновники", - отметил Майоркас. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. ФБР отмечает, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. При этом ранее в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.

https://ria.ru/20241215/drony-1989272250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша, нью-джерси, фбр, технологии