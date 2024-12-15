США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство
Майоркас: США не видят иностранного вмешательства за таинственными дронами
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.
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"Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса", - заявил Майоркас.
Он также призвал Конгресс продлить и расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности дронов.
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"Мы хотим, чтобы государственные и местные органы власти также имели возможность противодействовать деятельности дронов под федеральным надзором. Это один из важных элементов, который мы запросили, и мы слышали, как его поддержали сами федеральные и местные чиновники", - отметил Майоркас.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. ФБР отмечает, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
При этом ранее в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул и отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.
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