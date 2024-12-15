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Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/drony-1989342869.html
Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке
Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке
Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:36
2024-12-15T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Три автомобиля были атакованы в микрорайоне "Комсомолец" в Никитовском районе города. По словам местных жителей, одна из машин оказалась "Газелью", которую использовали для перевозки продуктов на рынок. Два из трех авто были повреждены по улице Болотникова - крайняя улица города, где массово летают украинские дроны, она регулярно подвергается атакам БПЛА. В одном из автомобилей при атаке украинского беспилотника погиб мужчина. Из-за повышенной угрозы со стороны беспилотников ВСУ ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что всего за сутки были повреждены 5 гражданских автомобилей и один рейсовый автобус. "Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Также повреждены автобус городского маршрута №2 и пять легковых автомобилей в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки", - говорится в сообщении главы региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке

ВСУ с помощью дронов трижды за день атаковали гражданские автомобили в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке
Фрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Три автомобиля были атакованы в микрорайоне "Комсомолец" в Никитовском районе города. По словам местных жителей, одна из машин оказалась "Газелью", которую использовали для перевозки продуктов на рынок. Два из трех авто были повреждены по улице Болотникова - крайняя улица города, где массово летают украинские дроны, она регулярно подвергается атакам БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В одном из автомобилей при атаке украинского беспилотника погиб мужчина. Из-за повышенной угрозы со стороны беспилотников ВСУ ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что всего за сутки были повреждены 5 гражданских автомобилей и один рейсовый автобус.
«
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Также повреждены автобус городского маршрута №2 и пять легковых автомобилей в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки", - говорится в сообщении главы региона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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