https://ria.ru/20241215/drony-1989342869.html

Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке

Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке - РИА Новости, 15.12.2024

Украинские дроны трижды за день атаковали гражданские машины в Горловке

Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:36

2024-12-15T22:36

2024-12-15T22:36

специальная военная операция на украине

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горловка

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донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Три автомобиля были атакованы в микрорайоне "Комсомолец" в Никитовском районе города. По словам местных жителей, одна из машин оказалась "Газелью", которую использовали для перевозки продуктов на рынок. Два из трех авто были повреждены по улице Болотникова - крайняя улица города, где массово летают украинские дроны, она регулярно подвергается атакам БПЛА. В одном из автомобилей при атаке украинского беспилотника погиб мужчина. Из-за повышенной угрозы со стороны беспилотников ВСУ ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что всего за сутки были повреждены 5 гражданских автомобилей и один рейсовый автобус. "Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии... Также повреждены автобус городского маршрута №2 и пять легковых автомобилей в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки", - говорится в сообщении главы региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины