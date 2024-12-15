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Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 15.12.2024
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01:49 15.12.2024 (обновлено: 08:21 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/drony-1989272250.html
Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк
Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк - РИА Новости, 15.12.2024
Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк
Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, ситуация с загадочными дронами, которые уже несколько недель пугают американцев, РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:49
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, ситуация с загадочными дронами, которые уже несколько недель пугают американцев, "зашла слишком далеко", заявила губернатор штата Кэти Хокул."Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко", – говорится в заявлении Хокул. Губернатор на фоне инцидента также призвала Вашингтон оказать помощь штату. В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.
https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, нью-джерси, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк

Беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк

© AP Photo / Mark LennihanНациональная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, ситуация с загадочными дронами, которые уже несколько недель пугают американцев, "зашла слишком далеко", заявила губернатор штата Кэти Хокул.
«
"Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко", – говорится в заявлении Хокул.
Губернатор на фоне инцидента также призвала Вашингтон оказать помощь штату.
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Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США
Вчера, 03:12
В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.
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Вчера, 22:49
 
В миреНью-Йорк (город)СШАНью-ДжерсиДональд ТрампФБРМинистерство обороны США
 
 
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