Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта в штате Нью-Йорк
Беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк
© AP Photo / Mark LennihanНациональная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, ситуация с загадочными дронами, которые уже несколько недель пугают американцев, "зашла слишком далеко", заявила губернатор штата Кэти Хокул.
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"Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко", – говорится в заявлении Хокул.
Губернатор на фоне инцидента также призвала Вашингтон оказать помощь штату.
В Белом доме ранее признали, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые несколько недель замечают в небе жители соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают сообщения о полетах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон при этом заявил, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.