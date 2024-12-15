https://ria.ru/20241215/donetsk-1989281450.html
В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости, 15.12.2024
В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:12
2024-12-15T08:12
2024-12-15T08:12
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и СУ СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в г. Донецке", - говорится в сообщении. На опубликованных УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток подходит к автомобилю и производит некие действия под ним. Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства. "Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря. Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею. Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание", - рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР. Как рассказал РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ДНР Илья Маряшин, в результате взрыва один потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, второму потерпевшему оказана медицинская помощь. "В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - уточнили в следственном управлении. В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к убийству. Оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения. Ранее в Следственном комитете России сообщали, что возбуждено уголовное дело после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей.
https://ria.ru/20241212/fsb-1988727093.html
https://ria.ru/20241026/donetsk-1980300311.html
https://ria.ru/20240729/zaderzhanie-1962596385.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Донецке задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре города
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России
по Донецкой Народной Республике
, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии
по ДНР и СУ СК
России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в г. Донецке", - говорится в сообщении.
На опубликованных УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток подходит к автомобилю и производит некие действия под ним.
Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства.
"Установил контакт со спецслужбами Украины
. После этого подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря. Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею. Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание", - рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Как рассказал РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ДНР Илья Маряшин, в результате взрыва один потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, второму потерпевшему оказана медицинская помощь.
"В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - уточнили в следственном управлении.
В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к убийству. Оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что возбуждено уголовное дело после инцидента в центре Донецка
, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей.