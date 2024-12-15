Рейтинг@Mail.ru
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/donbas-1989289538.html
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов
Глава ДНР Денис Пушилин почтил память журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в частности, связанных с освещением событий в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:35
2024-12-15T10:35
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
ростислав журавлев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797100820_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_7e6371af120229ec93eb9d4caf1d92f9.jpg
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин почтил память журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в частности, связанных с освещением событий в Донбассе. В своем Telegram-канале Пушилин перечислил имена журналистов, которые "отдали свою жизнь за то, чтобы люди знали правду", среди них - специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин и военкор РИА Новости Ростислав Журавлев."Все они связаны с Донбассом, и все мужественно противостояли информационной агрессии Украины, вооружившись словом, камерой, фотоаппаратом. С некоторыми был знаком лично – их особый характер был виден сразу. Они шли на риск, потому что четко осознавали: это нужно стране и людям. Поэтому и для противника были первоочередной целью", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953216000.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797100820_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_7124b5c79e73c4cc9def7daed03974a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, ростислав журавлев, общество
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ростислав Журавлев, Общество
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов

Пушилин почтил память журналистов, погибших при исполнении обязанностей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвечи и цветы
Свечи и цветы - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Свечи и цветы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин почтил память журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в частности, связанных с освещением событий в Донбассе.
В своем Telegram-канале Пушилин перечислил имена журналистов, которые "отдали свою жизнь за то, чтобы люди знали правду", среди них - специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин и военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
"Все они связаны с Донбассом, и все мужественно противостояли информационной агрессии Украины, вооружившись словом, камерой, фотоаппаратом. С некоторыми был знаком лично – их особый характер был виден сразу. Они шли на риск, потому что четко осознавали: это нужно стране и людям. Поэтому и для противника были первоочередной целью", - добавил Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели фотокорреспондента News.ru
16 июня, 11:17
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРостислав ЖуравлевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала