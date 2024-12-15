https://ria.ru/20241215/donbas-1989289538.html
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов
Глава ДНР Денис Пушилин почтил память журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в частности, связанных с освещением событий в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:35
2024-12-15T10:35
2024-12-15T10:35
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин почтил память журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в частности, связанных с освещением событий в Донбассе. В своем Telegram-канале Пушилин перечислил имена журналистов, которые "отдали свою жизнь за то, чтобы люди знали правду", среди них - специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин и военкор РИА Новости Ростислав Журавлев."Все они связаны с Донбассом, и все мужественно противостояли информационной агрессии Украины, вооружившись словом, камерой, фотоаппаратом. С некоторыми был знаком лично – их особый характер был виден сразу. Они шли на риск, потому что четко осознавали: это нужно стране и людям. Поэтому и для противника были первоочередной целью", - добавил Пушилин.
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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, ростислав журавлев, общество
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ростислав Журавлев, Общество
Пушилин почтил память погибших при освещении событий в Донбассе журналистов
Пушилин почтил память журналистов, погибших при исполнении обязанностей