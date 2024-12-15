https://ria.ru/20241215/dom-1989345242.html
В Ростове-на-Дону обследуют дом, в котором появилась трещина
В Ростове-на-Дону обследуют дом, в котором появилась трещина - РИА Новости, 15.12.2024
В Ростове-на-Дону обследуют дом, в котором появилась трещина
Специалисты детально обследуют многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону, в котором появилась трещина, предварительно, угрозы обрушения здания нет, сообщил... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:16
2024-12-15T23:16
2024-12-15T23:16
происшествия
жилье
ростов-на-дону
чехов
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Специалисты детально обследуют многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону, в котором появилась трещина, предварительно, угрозы обрушения здания нет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его информации, в воскресенье вечером жители многоквартирного дома по проспекту Чехова, 94В сообщили в экстренные службы о появившихся трещинах в стене и вышли на улицу. Дом - пятиэтажный 1977 года постройки, неаварийный. Логвиненко отметил, что комиссия провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра, признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина. "Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений", - написал Логвиненко в Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме. Все жители вернулись в свои квартиры.
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ростов-на-дону
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ростов-на-дону, чехов, алексей логвиненко
Происшествия, Жилье, Ростов-на-Дону, Чехов, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону обследуют дом, в котором появилась трещина
Специалисты обследуют дом в центре Ростова-на-Дону, в котором появилась трещина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Специалисты детально обследуют многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону, в котором появилась трещина, предварительно, угрозы обрушения здания нет, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его информации, в воскресенье вечером жители многоквартирного дома по проспекту Чехова, 94В сообщили в экстренные службы о появившихся трещинах в стене и вышли на улицу. Дом - пятиэтажный 1977 года постройки, неаварийный.
Логвиненко отметил, что комиссия провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра, признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина.
«
"Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений", - написал Логвиненко в Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме. Все жители вернулись в свои квартиры.